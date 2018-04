Signalisatiebord boven binnenring vat vuur: weg opnieuw vrijgemaakt KVE TTR

09 april 2018

07u33

Bron: Belga 286 De Brusselse binnenring in Diegem is deze ochtend sinds ongeveer 8.30 uur opnieuw vrij na de brand van een signalisatiebord boven de rijweg. Het bord moest ontmanteld worden. Door de brand en de afhandeling ervan waren ongeveer 2 uur lang 3 rijstroken op de binnenring afgesloten. Dat is vernomen bij woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het signalisatiebord van ongeveer 8 op 2 meter vatte vuur rond 6.30 uur. De oorzaak is nog onbekend, maar het Verkeerscentrum vermoedt een kortsluiting. In het bord zit immers een lichtbak. "De brandweer was snel ter plaatse en kon werken vanop een naburige brug", aldus Bruyninckx.

Het bord moest ontmanteld worden, om onder andere te voorkomen dat brokstukken omlaag vallen. Daarom waren drie rijstroken op de binnenring dicht en moest het verkeer over de twee resterende rijstroken, wat grote verkeershinder met zich meebracht. Op het hoogtepunt was het meer dan een uur aanschuiven op de binnenring vanaf Wemmel. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel stond er dan file vanaf Mechelen-Zuid, met een verliestijd van meer dan 30 minuten. Het verkeer van Antwerpen naar Brussel kon er immers niet aansluiten op de binnenring en kreeg de raad via de A12 te rijden.

Omstreeks 8.30 uur was het signalisatiebord ontmanteld en werden de rijstroken opnieuw vrijgegeven. "We zien dat het verkeer opnieuw op gang komt", aldus Bruyninckx

#Burning traffic sign, R0 near airport Zaventem #112 beware! pic.twitter.com/cEcDsQPKyw Kevin Van den Brande(@ kvandenbrande) link