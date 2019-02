Sign for my Future verzamelt na amper één week al 100.000 handtekeningen ttr

13 februari 2019

12u59

Bron: belga 0 Een week na de lancering heeft Sign for my Future, het burgerinitiatief dat oproept voor een krachtig klimaatbeleid, al 100.000 handtekeningen verzameld. "We zijn overdonderd door het succes van Sign for my Future", zeggen de initiatiefnemers. " Dit toont hoe sterk dit thema leeft onder de bevolking."

De leeftijdsgroep 27-31-jarigen staat aan de leiding met 17 procent van de handtekeningen. Ze worden gevolgd door de groep 31-36- en 37-41-jarigen. "We roepen op om te tekenen voor de toekomst van onze kinderen. Het is dan logisch dat ouders met jonge kinderen de eerste zijn om te tekenen”, klinkt het. Tekenen kan vanaf 12 jaar, de oudste burger die tot nog toe heeft getekend is 86 jaar.



De postcode 9000 (van Gent) staat momenteel aan de leiding. Ook de rest van de top 10 bestaat uit steden, gezien daar ook het meeste inwoners zijn: Mechelen, Antwerpen, Leuven en Brussel.

Sign for my Future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die samen alle Belgen oproepen om te tekenen op signformyfuture.be en zo de volgende regeringen vragen werk te maken van een krachtig klimaatbeleid.