Sigarettenpeuk of kauwgom op de grond gooien in Brussel? Dat is dan 200 euro boete SVM

16 december 2019

19u57

Bron: Belga 56 De gemeenteraad van de stad Brussel heeft het nieuwe reglement voor de zogenaamde ‘belasting op onburgerlijk gedrag’ goedgekeurd. De boetes voor het vervuilen van de straten gaan stevig de hoogte in en worden op sommige vlakken verdubbeld of verviervoudigd.

Wie in de Brusselse straten betrapt wordt op het op de grond gooien van een sigarettenpeuk zal voortaan 200 euro betalen en niet langer 50 euro. De boete voor het op de straat gooien van een kauwgom stijgt van 100 naar 200 euro en wie op straat urineert betaalt nu 250 euro in plaats van 100 euro. Daarnaast wordt sluikstorten ook strenger bestraft.

Wie zijn afval illegaal achter laat, betaalt nu 500 euro per kubieke meter en zelfs 1.000 euro per kubieke meter indien het gaat om bouw- en huishoudelijk chemisch afval. Illegale graffitispuiters zien de bestraffing stijgen van 150 naar 500 euro per vierkante meter. Al deze boetes kunnen bovendien nog verdubbeld worden indien de feiten zich voortdoen in een groene ruimte.

“Worden ze ook geïnd?”

De oppositieleden van MR, PTB, N-VA en cdH vroegen zich in koor af of de boetes ook effectief geïnd zullen worden. De oppositie vindt dat de stad enkel vuiler is geworden sinds Zoubida Jellab (Ecolo-Groen) als schepen van Openbare Netheid aantrad.

"Als de stad vuil is, dan is dat te wijten aan de mensen die vervuilen en geen respect hebben. Dat betekent niet dat de netheidsdiensten hun werk niet doen", repliceerde Jellab.