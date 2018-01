Siegfried Bracke neemt ontslag uit cvba die Ghelamco Arena bouwde en zwaar onder vuur ligt KVDS

13u35

Bron: Facebook 603 Photo News Siegfried Bracke (N-VA) heeft met een brief laten weten dat hij ontslag neemt uit de cvba Arteveldestadion, die de Ghelamco Arena heeft gebouwd. Het stadsbestuur ligt momenteel onder vuur omdat een nieuw boek over de bouw van het stadion onder meer beweert dat het illegaal werd neergepoot, zonder openbare aanbesteding, en dat schepenen er via de cvba een loge ter beschikking hebben tijdens het voetbal, waar ze op kosten van de belastingbetaler kunnen eten en drinken.

De brief is gericht aan de voorzitter van de cvba (Resul Tapmaz, sp.a) en de afgevaardigd-bestuurder (Christoph Peeters, Open Vld). “Bij deze neem ik ontslag uit de raad van bestuur van de cvba Arteveldestadion”, staat er te lezen. “Zoals u weet ben ik pas twee jaar geleden lid geworden van de raad van bestuur. Maar wat ik gisteren via de media heb vernomen, én wat ik intussen aan bijkomende informatie heb verzameld is van die aard dat ik daarmee van ver of dichtbij niets meer te maken wil hebben (sic).”

Overtreden

“Voor alle duidelijkheid: ik heb altijd gezegd en ik zal blijven zeggen dat ik blij ben dat het stadion er staat. En ook de goede samenwerking tussen de stad en de club is vanzelfsprekend toe te juichen. Maar het een noch het ander rechtvaardigen de wet te overtreden en kunnen ook geen politieke praktijken legitimeren waarvan ik krachtig afstand wens te nemen.”

Bracke zetelt in de oppositie in de Gentse gemeenteraad.

Siegfried Bracke Dienstmededeling: ik stap op.