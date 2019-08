Siegfried Bracke (N-VA) voorziet "ingebakken probleem" als CD&V in meerderheid stapt AW

08 augustus 2019

08u40

Bron: Belga 4 Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is voorstander van de vorming van een Bourgondische coalitie op Vlaams niveau, waarbij N-VA dus samen met Open Vld en sp.a bestuurt. Dat heeft hij vanmorgen herhaald in De Ochtend op Radio 1. Bracke staat opvallend afkerig tegenover CD&V, die volgens hem als coalitiepartner voor "ingebakken problemen" zou zorgen.

Als het van Bracke afhangt, wordt de uittredende Zweedse coalitie - dus met N-VA, Open Vld en CD&V - best niet voortgezet. “We doen dat beter niet, vooral omdat er een sociale correctie nodig is aan het gevoerde beleid”, zei hij. “Kijk naar het Vlaams Belang, dat met een behoorlijk links sociaal-economisch programma de verkiezingen heeft gewonnen. We moeten kijken naar het signaal van de kiezer en dat omzetten in beleid.”



Volgens Bracke, die geen lid meer is van het N-VA-partijbestuur en zichzelf nadrukkelijk als “observator” omschrijft, heeft in die context een coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld het meeste kans op slagen, ook al blijft hij een minderheidskabinet met gedoogsteun van het Vlaams Belang een “interessante” formule vinden.



Bourgondische coalitie

Bracke ziet een opportuniteit in de nadruk die de sp.a traditioneel legt op sociaal beleid, maar heeft geen begrip voor de opstelling van de liberalen, die gisteren nog lieten verstaan dat ze een Vlaamse regeringsdeelname aan een deelname op federaal niveau koppelen. “Zo gaat dat toch niet?”, aldus Bracke.

Als Vlaanderen een Bourgondische coalitie krijgt, dan is het volgens de analyse van Bracke allesbehalve evident dat de lijn naar het federale niveau doorgetrokken wordt en er een paars-gele coalitie in de steigers wordt gezet, dus met PS-sp.a, MR-Open Vld en N-VA. “Ik vind dat je hoe dan ook moet praten met de PS, dat is een principe. Maar ik moet bekennen dat ik niet zie hoe je twee benaderingen die zo verschillend zijn ooit in elkaar kunt doen passen. Neem nu de begrotingsoefening waar we voor staan: de PS zal de belastingen willen verhogen, terwijl de N-VA zal willen besparen.”

Ingebakken probleem

CD&V is voor de oud-Kamerzitter afgeschreven als coalitiepartner. Hij verwijst naar de christelijke vakbond ACV, die deze week liet verstaan dat het nog niet zo’n slecht nieuws is dat Belgische werknemers relatief gesproken weinig flexibel zijn. Bracke: “Als je moet samenwerken met een partij die zwaar onder invloed staat van bijvoorbeeld het ACV, dan heb je volgens mij een ingebakken probleem dat je beter niet hebt”.