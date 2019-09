Siegfried Bracke geeft sneer aan partijen, ook aan N-VA: “Politieke ontreddering en radeloosheid zijn totaal” HAA

19 september 2019

09u33

Bron: Belga 0 In een opiniestuk op Doorbraak.be schetst gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke een weinig rooskleurig beeld van de situatie bij de politieke partijen. "De politieke ontreddering en radeloosheid zijn totaal. Uitzonderingen zijn Vlaams Belang en PvdA, maar voor de rest: désarroi", schrijft Bracke. Volgens hem doen de partijen, ook zijn eigen N-VA, aan "politieke zelfdestructie" door zich voortdurend bezig te houden met "tactiekjes, strategietjes, spelletjes,...".

Het is niet de eerste keer dat Bracke zich bezorgd uitlaat over de manier waarop partijen en politici met elkaar omgaan. Nadat hij voor de zomer zijn afscheid van de politiek aankondigde, zei Bracke in ‘De Zevende Dag’ bijvoorbeeld dat hij zich ergerde aan de bitse manier waarop politici met elkaar omgaan, aan het gekibbel en aan het soms "martiale taalgebruik" (agressief taalgebruik, nvdr.) in de Wetstraat.

N-VA

In zijn opiniestuk op Doorbraak.be gaat Bracke een stap verder. Door zich constant bezig te houden met "tactiekjes, strategietjes, spelletjes..." rijden de politieke partijen zichzelf naar de rand van de afgrond, schrijft hij. Het is volgens hem dan ook geen toeval dat verschillende partijen zijn afgestraft op 26 mei, en sindsdien met de handen in het haar zitten.



Bracke spaart daarbij ook de eigen N-VA niet. "Bij de N-VA hopen sommigen dat ze weldra vanuit de Vlaamse regering de federale regering vijf jaar lang gaan bestoken om daar dan in 2024 massieve electorale vruchten van te oogsten. Dat werkt nooit, want het is uitgerekend dat wat de mensen zo beu zijn. Daar krijgen ze stilaan de wubbe van."

Media

De gewezen N-VA-Kamervoorzitter wijst in één beweging ook de vierde macht met de vinger. "De media doen en masse gewoon mee met de politiek: ze hollen van het ene incident(je) naar het andere. Het laatste over de zitjes in het parlement - ik stel voor ze volgens alfabet te plaatsen. Zo leer je nog eens iemand kennen.”