Siegfried Bracke: "Aan corrupte mensen moet je al eens geld geven om je werk te kunnen doen" Bracke wil "heel graag" Kamervoorzitter blijven

24 januari 2019

10u48

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft grote vragen bij de beschuldigen aan het adres van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. "Dit is zo formeel ontkennend dat ik toch wel heel grote vragen heb. We mogen niet te snel uitgaan van zijn schuld", zei Bracke vanmorgen op Radio 1 over het dossier van de humanitaire visa. Volgens hem moet er in landen als Syrië in bepaalde omstandigheden al eens met smeergeld gewerkt worden, al zou dat de eventuele corruptie door Kucam niet rechtvaardigen, benadrukte hij.

Is de kwestie rond de humanitaire visa “een bijzaak” zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt? Bracke sluit zich daar in elk geval bij aan. “Mogelijke fraude zit overal”, zei de Kamervoorzitter in De ochtend. “Je moet heel goed weten wat de realiteit is. Toen ik hier voor de VRT werkte heb ik ook geld gegeven aan corrupte mensen om je job te kunnen doen. Ik heb dat één keer gedaan in oorlogsgebied.”

Dat rechtvaardigt volgens Bracke echter niet dat Kucam mogelijk geld zou hebben gevraagd. “Maar dat je op weg naar Syrië en terug met elementen te maken krijgt... Iemand moet er wel voor zorgen dat de mensen die worden gered, begeleid worden. (...) In dit soort omstandigheden, waar er geen ngo’s waren en ook de VN niet meer aanwezig was, kan je niet anders dan werken met tussenpersonen, en op basis van vertrouwen. Als nadien blijkt dat je vertrouwen is misbruikt, moet dat streng worden bestraft. Maar ik denk dat hij correct heeft gehandeld. Als hij die mensen niet was gaan halen, dan vrees ik dat die mensen er niet meer zouden zijn geweest.”

Bracke benadrukte ook dat Kucam alles ten stelligste ontkent en vindt dat opvallend. “Dit is zo formeel ontkennend dat ik toch wel heel grote vragen heb. We mogen niet te snel uitgaan van zijn schuld.”

Bracke kan er mee leven dat zijn partijgenoot Theo Francken zich komt verantwoorden in de Kamer. “Het is uniek: het is nog nooit voorgekomen dat een minister of staatssecretaris post factum uitleg komt geven over wat hij heeft gedaan. Theo Francken kon niet worden verplicht daar naartoe te komen. (...) Maar als Theo er rotsvast van overtuigd is dat hij niets te verbergen heeft en beslist om te komen, wie zijn wij dan om dat tegen te houden?”

Opnieuw vijf jaar voorzitter?

Bracke duwt bij de verkiezingen de Oost-Vlaamse Kamerlijst van N-VA. "Uit principe" was hij naar eigen zeggen niet meer beschikbaar voor een plek bovenaan de lijst, "want je moet kansen geven aan andere mensen".

Bracke, die nu 65 is, noemt zich zeer onthecht als politicus. "De dag dat ik er zelf niet meer in geloof, stop ik ermee", zegt hij. Toch heeft hij de ambitie om nog eens vijf jaar te zetelen als Kamerlid, indien mogelijk zou Bracke zichzelf graag opvolgen als voorzitter van de Kamer. "Ik zou dat heel graag doen als dat zou kunnen, want het is een buitengewoon boeiende job. Al is het maar omdat ik de stiel heb moeten leren."

Voorzitter zijn is echter niet evident, aldus Bracke. “Zeker niet in een woelig parlement als het mijne. Maar eerlijk: ik heb er ongelooflijk van genoten.”

