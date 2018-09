Shuttle zonder bestuurder rijdt voor het eerst op openbare weg in België TT

04 september 2018

10u43 0 Een zelfrijdende shuttle die met andere weggebruikers kan interageren, heeft voor het eerst met passagiers op de openbare weg rondgereden. De primeur werd vanochtend in Han-sur-Lesse georganiseerd door Vias institute en minister van Mobiliteit François Bellot (MR), in aanwezigheid van eerste minister Charles Michel (MR). De shuttle zal de komende weken bezoekers van het domein van de grotten van Han vervoeren. Later volgt er nog een test met een tweede shuttle op een andere toeristische trekpleister.

"Deze 4de september 2018 is de start van een nieuw tijdperk voor de mobiliteit in België", zegt verkeersveiligheidsinstituut VIAS in een persbericht. Iets meer dan een jaar geleden werd al een eerste test gedaan met een autonome shuttle, maar dat was op een privé-terrein en afgesloten van het verkeer.

Een voertuig zonder bestuurder, dat tussen voetgangers en andere voertuigen rijdt in het echte verkeer, is echter een primeur voor ons land. De wegcode moest daarom in tussentijd aangepast worden.



Voor de première is de site van Han-sur-lesse uitgekozen. De shuttle zal in de komende weken volledig zelfstandig een traject van ongeveer 500 meter op de openbare weg afleggen van de parking tot vlakbij de loketten om tickets te kopen voor het domein van de Grotten van Han.

Sensoren

De zelfrijdende shuttle detecteert andere weggebruikers en eventuele obstakels via zogenaamde Lidarsensoren. "Deze zelfrijdende shuttles zijn ideaal om te gebruiken op campussen, pretparken en om mensen van de parking van een ziekenhuis naar de ingang te vervoeren", zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. "Zo kunnen ze de mobiliteit verhogen van ouderen of mensen die moeilijk te been zijn, want ze zijn aangepast om bijvoorbeeld rolstoelgebruikers mee te nemen."

Karin Genoe van Vias Institute: "Ons doel is om de reacties van passagiers en weggebruikers te bestuderen. Zo kunnen we de technologie eventueel verbeteren om er voor te zorgen dat deze voertuigen zich harmonieus en in alle veiligheid in ons verkeer integreren." De shuttle zal daarna ook kunnen rijden tot aan de ingang van de grotten van Han, over een traject van meer dan 1,5 kilometer.

Weg vol obstakels

Om de test uit te voeren heeft Vias institute nauwgezet de procedure moeten volgen die door de FOD Mobiliteit is opgesteld. Daarnaast waren er een hoop praktische problemen die opgelost moesten worden zoals de inschrijving en de verzekering van het voertuig. Er was ook nog het obstakel van het rijbewijs van de personen die in geval van een probleem de bediening van het voertuig terug in handen moeten nemen. "De test heeft dus op vele gebieden het pad geëffend", zegt Vias nog. "Dat maakt de organisatie van dergelijke tests de volgende keer een pak makkelijker."

Toch zijn er nog een aantal obstakels die nog overwonnen moeten worden, zeker op het gebied van de technologie. Felle regen, hevige mist, en zeker sneeuw kunnen ervoor zorgen dat het zicht van de Lidarsensoren belemmerd wordt. Maar ook de publieke infrastructuur stelt nog problemen. Zelfrijdende voertuigen moeten overal de verkeersborden en rijstroken goed kunnen detecteren als ze op de openbare weg willen rondrijden.