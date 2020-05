Shoppingcentra hebben heropeningsplan klaar Mondmaskers verplicht, aantal bezoekers beperkt en sommige ingangen blijven gesloten JOBR

07 mei 2020

16u05

Bron: Belga 5 De grootste beheerders van shoppingcentra in ons land, Ceusters, AG Real Estate en Wereldhave Belgium, hebben een plan gelanceerd om een vlotte en veilige heropening van de meer dan 1.000 winkels in hun centra te garanderen. Zo zullen de bezoekersaantallen zo veel mogelijk opgevolgd worden en blijven sommige ingangen gesloten.

Vanaf maandag 11 mei mogen shoppingcentra zoals Wijnegem, City 2 in Brussel en Belle-Ile in Luik weer openen. Om dat veilig te laten verlopen, nemen de beheerders enkele maatregelen.

Afhankelijk van de grootte van het winkelcentrum, zal er slechts een beperkt aantal ingangen worden geopend. Telkens zal er een deur voor de toegang en een andere deur als uitgang voorzien zijn.

Bezoekersaantallen

Het aantal aanwezige bezoekers in de shoppingcentra zal, net zoals in de winkels, ook beperkt worden tot één bezoeker per tien vierkante meter. Winkeliers zullen op drukkere momenten de toegang tot hun shop ook kunnen beperken. Wachtrijen zullen zodanig georganiseerd worden dat de toegang tot andere winkels vrij blijft. Ook banken en planten zullen verwijderd worden om een vrije doorgang te garanderen.

De beheerders zullen de bezoekersaantallen ook zo veel mogelijk in realtime monitoren. Wanneer er te veel bezoekers zijn, laat het veiligheidspersoneel slechts stapsgewijs nieuwe shoppers toe.

Mondmaskers

Om de hygiënemaatregelen te respecteren, zullen bezoekers bij het binnenkomen hun handen kunnen desinfecteren of zullen er desinfectiezuilen verspreid staan. Ook mondmaskers moeten gedragen worden in de shoppingcentra. Wie geen mondmasker bij zich heeft, kan er eentje aanschaffen aan een infobalie of een automaat. De beheerders van de shoppingcentra hebben samen momenteel ruim een kwart miljoen eenvoudige mondmaskers klaarliggen.

Kinderen

Daarnaast wordt ook de parkeerruimte lichtjes beperkt. Op het dak parkeren zal bij bepaalde shoppingcentra bijvoorbeeld niet mogelijk zijn. De centra raden ook aan om alleen met kinderen te komen winkelen indien dat echt nodig is. Speelhoeken en babycorners blijven dicht.

De beheerders van de winkelcentra benadrukken dat ze de eigen maatregelen voortdurend zullen evalueren en, indien dat nodig zou blijken, nog verder uitbreiden. Ook voor de leveranciers en de onderaannemers van de centra zijn er aangepaste hygiënemaatregelen voorzien.