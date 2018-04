Shop&Go: ook stad Brussel introduceert "slimme" parkeerplaatsen ADN

23 april 2018

15u02

Bron: Belga 0 De Brusselse schepenen Marion Lemesre (MR) en Els Ampe (Open Vld) hebben vandaag de eerste negen "slimme" Shop&Go parkeerplaatsen van de stad Brussel voorgesteld. Daarmee is het de eerste Brusselse gemeente die dergelijke parking voorziet om de bereikbaarheid van buurtwinkels verbeteren. Het gaat om een testfase van zes maanden.

De negen Shop&Go parkeerplaatsen zijn verdeeld over de Sint-Katelijne- en de Maria-Christinastraat, en de straat langs de Grote Zavel. Ze zijn allemaal uitgerust met een sensor die meet hoe lang een wagen er staat, want op deze parkeerplaatsen is het toegestaan om een half uur gratis te parkeren. Eenmaal dat half uur voorbij is, merkt de sensor dat op en verwittigt die meteen de parkeerwachter en riskeert de automobilist een boete van 25 euro.

De parkeerplaatsen zijn herkenbaar via een speciaal verkeersbord en oranje markeringen op de grond. Ze moeten de bereikbaarheid van buurtwinkels vergemakkelijken en de mensen die snel boodschappen willen doen, helpen om een parkeerplaats te vinden. In het Brussels gewest is de stad Brussel de eerste gemeente met "slimme" parkeerplaatsen, maar in onder meer Kortrijk, Eigenbrakel, La Louvière, Antwerpen en Oostende is het systeem al in werking.

"Dankzij 'Shop&Go' zullen automobilisten minder geneigd zijn om in de buurt rond te rijden om parking te vinden of om in dubbele file te staan", stelt schepen van Mobiliteit Els Ampe.