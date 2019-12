Shockcampagne Child Focus miste effect niet: aantal meldingen van kinderporno meer dan verdubbeld SVM

18 december 2019

20u15

Bron: Belga 0 Het aantal meldingen van kinderporno is na de controversiële campagne van Child Focus enorm toegenomen. Sinds de eerste dag stelde de kinderbeschermingsorganisatie een stijging vast van het aantal meldingen met 217 procent. Dat laat woordvoerder Stephan Smets weten.

Child Focus lanceerde op op 17 november, de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksueel Misbruik, een veelbesproken campagne tegen kinderporno. De video kreeg kritiek wegens zijn harde beelden. Een vereniging van incest- en misbruikslachtoffers diende een klacht in bij de reclamewaakhond JEP. Child Focus verontschuldigde zich voor het effect dat de schokcampagne op slachtoffers had en haalde de video een week later offline.

Child Focus zegt blij te zijn dat intussen een ontwerpresolutie werd geïntroduceerd bij het Europese Parlement door Belgisch parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). Daarin zijn de vragen en aanbevelingen van Child Focus over de problematiek van beelden van seksueel misbruik opgenomen.

Preventie

Bij Child Focus vond ook een overleg plaats met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V), minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open Vld) en minister van Jeugd van de Franstalige Gemeenschap Valérie Glatigny (MR). Zij willen inzetten op preventie en voorkomen dat beelden van kinderen in handen vallen van personen met slechte bedoelingen.

Er moet ook een repressief kader komen, zeggen de ministers. Net als noodprocedures, zodat die beelden snel van het internet kunnen worden gehaald. Volgens Child Focus werd ook overleg opgestart met slachtofferorganisaties en de technologische industrie.