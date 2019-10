Shana zit na ongeval vast in auto. Getuigen beginnen te filmen, in plaats van te helpen HAA

25 oktober 2019

15u44

Bron: La Dernière Heure 1 De moeder van een jonge vrouw die maandag betrokken raakte bij een verkeersongeluk in Henegouwen is verbolgen over hoe omstanders reageerden vlak na de aanrijding. “In plaats van hulp te bieden, begonnen ze mijn dochter te filmen en fotograferen”, zegt Patricia in La Dernière Heure.

Maandagavond kreeg de Waalse vrouw een telefoontje van haar dochter Shana, die pas enkele maanden geleden haar rijbewijs behaalde. “Ze schreeuwde dat ze een ongeluk had gehad, maar kon niet zeggen waar. Ik heb de hulpdiensten gebeld en ben naar Pont-à-Celles gereden, omdat ze daar stage deed.” Het vermoeden van Patricia klopte: Shana was in de Henegouwse gemeente tegen een andere auto gebotst.



“Toen ik ter plaatse kwam, was de politie er nog niet”, aldus de moeder. Het voertuig van haar dochter was door de aanrijding op de motorkap van een andere wagen beland, waardoor Shana vastzat.

Snapchat

Op de plaats van het ongeval was “een 50-tal mensen” samengetroept, maar volgens Patricia schoot niemand haar dochter te hulp. Verschillende omstanders begonnen in de plaats de crashsite te filmen en fotograferen met hun smartphone. Vlak na de aanrijding verschenen er volgens de moeder al beelden van het ongeluk én Shana op Snapchat.



Ook hoorde Patricia passanten kwaadspreken over haar dochter, die op dat moment nog lichtgewond in haar wagen zat. “Ze zeiden dat ze wel zeker te snel gereden had omdat ze nog jong is. Of dat ze gedronken had en misschien ook gedrogeerd was.”

Gechoqueerd

Een onbekende man schoot het meisje uiteindelijk te hulp. Shana werd met kneuzingen uit haar voertuig bevrijd en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is ze weer thuis. Een grote opluchting voor moeder Patricia, die zo geschokt was door de reacties van omstanders dat ze met haar verhaal naar La Dernière Heure stapte.

“Als mensen hulp zouden bieden aan wie dat nodig heeft, in plaats van te filmen en vooroordelen te uiten, zou dat goed zijn. We waren toch wel gechoqueerd”, zegt ze in de Waalse krant.

