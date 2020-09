Exclusief voor abonnees

Sexting, de liefdesbrief van nu: "Doe het. Maar doe het op de goeie manier"



Sabine Vermeiren

11 september 2020

21u42

Wie nog niet wist wat ‘sexting’ was, kon er deze week niet meer omheen. Onthou het ook meteen, want het zal in relaties steeds minder weg te denken zijn. Wat de licht pikante liefdesbrief in de jaren tachtig was, is anno 2020 een erotisch filmpje. Maar of zo’n filmpje ook altijd verstandig is? Nee. Tenzij je het juist doet.