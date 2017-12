Seveso-alarm vanaf volgend jaar afgevoerd: duur en nooit gebruikt LVA

06u03

Bron: Belga 0 Galicia Seveso-alarm op een dak van serviceflats De Seveso-sirenes rond kerncentrales en chemische bedrijven worden afgevoerd. Vanaf volgend jaar worden ze vervangen door BE-Alert en sociale media, zo berichten Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

In de nasleep van de chemische ramp in het Italiaanse dorpje Seveso in 1976 werd in België twintig jaar geleden een sirenenetwerk uitgebouwd rond bedrijven die chemische stoffen verwerken, en nucleaire sites. Het netwerk telt vandaag ongeveer 570 sirenes en moet omwonenden alarmeren bij eventuele noodsituaties.

De afgelopen twintig jaar zijn de alarmen evenwel nooit gebruikt bij reële noodsituaties, wegens "ontoereikende verstaanbaarheid". Ze werden in die periode wel steeds onderhouden en getest, goed voor een kostenplaatje van "gemiddeld 420.000 euro per jaar, personeelskosten niet meegerekend", aldus het crisiscentrum. Gerekend over de afgelopen ­twintig jaar gaat het dus om ongeveer 8,4 miljoen euro.

Het netwerk wordt nu opgedoekt. Het crisiscentrum schakelt over op het nieuwe sms-systeem BE-Alert en de sociale media om de bevolking te alarmeren. Concreet worden de sirenes vanaf 2018 niet meer onderhouden, maar wel nog elk trimester luidop getest, samen met BE-Alert. In 2019 begint dan de ontmanteling van de sirenes.