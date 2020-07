Servische president en premier van Kosovo ontmoeten elkaar donderdag in Brussel ISA

10 juli 2020

16u45

Bron: BELGA 0 De president van Servië en de premier van Kosovo zullen elkaar donderdag fysiek ontmoeten. Dat is afgesproken om een videoconferentie met de twee, op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, om de dialoog over hun meningsverschillen nieuw leven in te blazen.

Tijdens de gesprekken vrijdagvoormiddag onder leiding van Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie werd “overeengekomen dat de Servische president Aleksandar Vucic en de Kosovaarse premier Avdullah Hoti de normaliseringsgesprekken zondag zullen voortzetten via videoconferentie en in levende lijve donderdag in Brussel”, verklaarde het Frans presidentschap na afloop van de vergadering.

Stapsgewijs

De fysieke ontmoeting moest aanvankelijk zondag plaatsvinden, maar werd verschoven naar donderdag. Volgens Parijs heeft de dialoog “zeer moeilijke perspectieven, maar is er een engagement van alle partijen om stap voor stap vooruit te gaan”. Het Frans presidentschap benadrukte dat Europa nu aan zet is, nadat de VS eveneens geprobeerd hebben om de dialoog, die reeds anderhalf jaar stilligt, herop te starten. Het conflict tussen Servië en Kosovo geldt als één van de meest netelige van Europa.