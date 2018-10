Servische familie na 34 procedures dan toch vrijwillig teruggekeerd naar thuisland Redactie

09 oktober 2018

09u32

Bron: Belga 1 De Servische familie die een tijdje was opgesloten in de gesloten gezinsvoorzieningen van Steenokkerzeel, maar daar moest worden vrijgelaten, is nu alsnog teruggekeerd naar het thuisland. Ze zijn vrijwillig teruggekeerd. Dat bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Het Servische gezin, een moeder en haar vier kinderen, was het eerste dat werd opgesloten in de veelbesproken family units van het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Omwille van procedurestappen kon het gezin niet worden gerepatrieerd binnen de wettelijk voorziene termijn van 28 dagen, waardoor het vijftal werd overgebracht naar een open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas.

Vrijwillig

Daar nam het gezin de benen, waarna het werd teruggevonden en opnieuw opgesloten in Steenokkerzeel. Nu is het gezin alsnog effectief vertrokken. Dat gebeurde op vrijwillige basis, stelt het kabinet-Francken. "De familie heeft gekozen om dan toch - na 34 procedures - vrijwillig terug te keren naar het herkomstland. Ze tekenden daarvoor een verklaring tot vrijwillig vertrek", klinkt het.

34 procedures

De staatssecretaris zelf verwijst op Twitter naar de procedurewaterval die het gezin was opgestart sinds midden augustus. Sindsdien waren namelijk 34 procedures opgestart. De N-VA-staatssecretaris herhaalt zijn oproep om dat soort procedureslagen te staken. "Staak die ideologische strijd en zet het belang van de mensen centraal", aldus Francken.

Illegale Servische familie terug naar thuisland. Na 34 nieuwe juridische procedures sinds 14/8/18. Progressive Lawyers Network verliest over hele lijn. Keer op keer. Staak die ideologische strijd en zet het belang vd mensen centraal.



Illegaliteit wordt niet langer getolereerd. Theo Francken(@ FranckenTheo) link