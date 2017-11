Serviër op penitentiair verlof speelt chauffeur voor internationale inbrekersbende ADN

20u45

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de onmiddellijke aanhouding bevolen van een 42-jarige Serviër die tijdens zijn penitentiair verlof chauffeur speelde voor een internationale dievenbende. De rechtbank veroordeelde hem bij verstek tot een gevangenisstraf van twintig maanden.

De Serviër die bij de politie bekend staat onder een hele waslijst van valse namen, mocht vorig jaar op penitentiair verlof terwijl hij in de gevangenis van Andenne zat. Toen hij niet meer terugkeerde werd hij nationaal geseind.

Op 24 juni 2016 kreeg de politie de melding dat er een inbraak plaatsvond in Hoeselt. De getuige beschreef hoe een man met een Opel Astra de drie inbrekers afzette en een straat verder op hen wachtte. Toen de politie ter plaatse kwam sloegen de inbrekers op de vlucht, maar hun chauffeur kon wel gearresteerd worden. Bij de arrestatie verzette de man zich. Uit het sporenonderzoek in het huis dat doelwit van de mannen was, werden de vingerafdrukken van de drie inbrekers gevonden en een pet met haar dat ook aangetroffen werd in de auto van de door de politie gearresteerde Serviër. De in de woning gevonden vingerafdrukken kwamen overeen met vingerafdrukken die gevonden werden tijdens andere inbraken in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Italië en België.