Seriemoordenaar Michel Fourniret en ex-vrouw opgepakt in kader van verdwijning van 29-jarige vrouw in 1993 ADN

13 november 2019

19u09

Bron: Belga 0 De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret en zijn ex-vrouw Monique Olivier zitten sinds gisteren vast in Nanterre in het kader van een onderzoek naar de verdwijning van een vrouw in het Franse departement Orne in 1993. Hugues de Phily, procureur van Argentan, bevestigde vandaag berichtgeving van BFMTV daarover.

De 29-jarige Lydie Logé verdween in Saint-Christophe-le-Jajolet in 1993. De zaak werd in 2009 geseponeerd, maar in 2018 werd het dossier heropend.



Michel Fourniret kreeg levenslang voor de moord op een hele reeks meisjes en vrouwen, onder meer de Belgische Elisabeth Brichet, in Frankrijk en België. Monique Olivier kreeg als medeplichtige eveneens levenslang.