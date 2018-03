Seriemoordenaar Hardy stapt naar Cassatie: "Nabestaanden zullen geschokt zijn als ze dit nieuws horen"



KAV

21 maart 2018

16u15 684 Renaud Hardy (55) heeft cassatieberoep aangetekend tegen zijn levenslange veroordeling door het hof van assisen. De Mechelaar – een Parkinsonpatiënt – had die straf op 8 maart gekregen voor de moorden op de alleenstaande Maria Walschaerts (82) in mei 2014 en op zijn ex Linda Doms (51) op 17 september 2015. En voor twee moordpogingen: op 30 september 2014 op Annie H. (68) uit Bonheiden en op actrice Veerle Eyckermans (55). In aanloop van het assisenproces had hij de feiten bekend.

De volksjury had geen enkele verzachtende omstandigheid weerhouden om Hardy iets anders dan de maximale straf te geven. Na de celstraf staat hij ook nog 15 jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.

Zijn advocaat Frédéric Thiebaut bevestigt het beroep, maar wil niet meer commentaar geven. Op dit moment hoeft het cassatieberoep niet verder gemotiveerd te worden. "We gaan in cassatie tegen zowel het arrest over de schuld, als het arrest over de straf", bevestigde Thiebaut.

"De termijn om cassatieberoep aan te tekenen, bedraagt 15 dagen en anders zijn we onherroepelijk te laat. We hebben nu een periode van twee maanden om een memorie op te stellen, waarin we onze middelen kunnen uiteenzetten en kritiek kunnen geven op die twee beslissingen. Over deze middelen en argumenten ga ik inhoudelijk geen commentaar geven. Dat komt toe aan het Hof van Cassatie", aldus meester Thiebaut.

"Cliënten hebben zich zeer waardig gedragen"

"Advocaat Jos Vander Velpen verdedigde op het proces de nabestaanden van slachtoffer Linda Doms. Hij heeft geen idee van de intentie van Hardy. "Mijnheer Hardy heeft een meer dan eerlijk proces gekregen. De voorzitter van het hof heeft erop toegezien dat de rechten van verdediging meer dan gewaarborgd werden. Ik snap niet waarop hij zich beroept om in cassatie te gaan."

"Mijn cliënten hebben zich op het proces zeer waardig gedragen. Ze zullen ook geschokt zijn als ze dit nieuws vernemen. De verwerking kan pas beginnen na zo'n proces. Men probeert het hoofdstuk af te sluiten, maar cassatie duurt weer x-aantal tijd. Dat veroorzaakt nodeloze stress en spanning. Het proces in Tongeren is al een werk van lange adem geweest." Op burgerlijk gebied is er in de zaak Hardy nog geen uitspraak gevallen