Seriedoder Renaud Hardy verweert zich: "Eigenlijk was ik de seksslaaf, niet die vrouwen"

22 februari 2018

16u14

Op het assisenproces van seriedoder Renaud Hardy (55) hebben speurders deze namiddag hun licht laten schijnen op de seksbeleving van de beschuldigde. Ex-vriendinnen van de vijftiger getuigden aan de politie dat Hardy heel dominant was en kickte op wurgen . Maar in een reactie wuifde Hardy dat beeld dat van hem opgehangen werd weg. "Eigenlijk was ik de seksslaaf, niet die vrouwen", klonk het.

Vier verschillende vrouwen bevestigden aan de speurders dat zij in dezelfde periode een seksuele verhouding met Hardy hadden. Toch beweerde hij aan de onderzoekers dat zijn seksleven toen "niet actief" was. Het patroon van de verhouding met de vier vrouwen loopt opvallend gelijk: een dominante Hardy, die begint met een massage en zijn bedpartners dan blinddoekt, vastbindt, wurgt en/of met verschillende voorwerpen vaginaal penetreert. Dat laatste "hoorde bij een massage", aldus Hardy. De seksbeleving van de beschuldigde heeft sadistische en promiscue kenmerken, is de conclusie van de speurders.

"Ongezonde interesse"

De beweringen van Hardy's exen werden ook gestaafd door de videobeelden die Hardy heimelijk opnam. Waarom hij dat deed? Na lang aandringen en enkele ontwijkende antwoorden antwoordde hij "ongezonde interesse". Tijdens de zitting verkondigde Hardy dat het de vrouwen zélf waren die om deze seks vroegen. Er volgde een warrige uitleg, die hij besloot met de conclusie dat hijzelf de seksslaaf was, en niet die vrouwen.

Eerder tijdens de zitting kon Hardy zich moeilijk bedwingen toen speurder Bart Marivoet een aantal nog niet-gekende feiten aanhaalde die Hardy op zijn kerfstok zou hebben. Zo zou Hardy in 1996 al plots in de slaapkamer van een ex-partner zijn opgedoken, die op dat ogenblik al een jaar geen contact meer met hem had. De beschuldigde zou eerder ook al aanstalten hebben gemaakt om een andere ex-partner met een stok te slaan. Hij zou ook geprobeerd hebben om binnen te dringen in de woning van twee andere vrouwen. En in 2015 zou hij doodsbedreigingen hebben geuit tegen een vrouwelijke cipier.

"Hallucinant"

Hardy kon de aantijgingen niet meer aanhoren, en haalde boos uit naar speurder Marivoet. “Ik vind het hallucinant, excuseer mij heren (van de politie, nvdr.). Is daar enig bewijs van? Ik heb daar meerdere keren een confrontatie over aangevraagd. Tien jaar later zomaar zeggen 'dat is de dader', dat is gewoon hallucinant. U bent mij hier negatief aan het afschilderen. U beschuldigt mij zonder enig bewijs. Van die doodsbedreiging aan die cipier, dat zijn marginalen die geld krijgen om te zeggen dat ik op een cipier haar bek zou slaan.” De voorzitter wees Hardy terecht omdat hij de speurder rechtstreeks aankeek en aansprak. "Richt u tot mij, niet tot de politie", klonk het. Hardy gehoorzaamde en sprak vervolgens tot de voorzitter: "Hij heeft geen enkel bewijs, geen enkele foto. Elke confrontatie is geweigerd en nu presenteren ze dat hier op een plateau."

Assisenvoorzitter Dirk Thys voegde toe dat die incidenten nooit tot een vervolging of veroordeling hebben geleid.

Deze namiddag komen ook de eerste getuigen aan het woord.

Ik heb het licht aangedaan in de slaapkamer en heb mijn moeder daar aangetroffen met een beeld dat ik levenslang zal moeten meedragen Patrick M. (57)

Zoon vond vermoorde moeder

Patrick M. (57 ), de zoon van slachtoffer Maria Walschaerts (82), getuigde moedig over die verschrikkelijke 22 mei 2014, de dag waarop hij zijn moeder dood aantrof in de slaapkamer van haar woning aan de Oudste Leetsebaan in Mechelen. Na een telefoontje van de bezorgde buurvrouw van Maria die had gezien dat de rolluiken naar beneden waren gebleven, was hij een kijkje gaan nemen in de woning van zijn moeder.

"Ik heb het licht aangedaan in de slaapkamer en heb mijn moeder daar aangetroffen met een beeld dat ik levenslang zal moeten meedragen. Ik dacht nog eerst, 'ze is gevallen of heeft iets aan haar hart gekregen', maar toen zag ik dat haar handen zwart waren. Vanaf dat moment is mijn leven veranderd. Ik heb er zware nachtmerries aan overgehouden, ik ben getekend voor het leven."

Hij probeerde terug wat positiviteit op te bouwen na de feiten, zoals moeder hem dat had geleerd, maar hij zit al drie jaar vol woede, gaf hij toe. Patrick M. probeert zich erdoor te knokken, met sporten als uitlaatklep maar het assisenproces weegt zeer zwaar door. De grote vraag voor zoon Patrick blijft: "Waarom?".

Ze was op het verkeerde moment of de verkeerde plaats Renaud Hardy

Voorzitter Thys confronteerde Hardy met die vraag, waarop die zuchtte, lange tijd zweeg en uiteindelijk antwoordde: "Ze was op het verkeerde moment of de verkeerde plaats." Details van de feiten kon of wilde Hardy verder niet meer geven. "Ik heb dat allemaal begraven en in mijn diepvries gestoken."

Patrick M. vroeg nog aan de voorzitter of hij straks mee mocht naar de gevangenis, met hetzelfde transport als Hardy. "Maar dat zal wel niet mogen zeker?" klonk de retorische vraag. Meester Vermassen confronteerde Hardy nog. "Als u een vrouw van die leeftijd, van de leeftijd van uw eigen moeder (slachtoffer Walschaerts was 82 jaar, nvdr.), denkt u dan niet 'stop jong, dat kon uw moeder zijn'?" Hardy zelf reageerde nog kort, dat hij zijn kruis wel zou dragen. "Want ik kan de klok niet meer terugdraaien."

Veerle Ecykermans

Straks komt actrice Veerle Eyckermans nog aan het woord als getuige. Op 14 februari 2015 werd zij het slachtoffer van een moordpoging door Hardy. Hij takelde de actrice zwaar toe met een stok aan haar woning in Hofstade (Vlaams-Brabant). Aan het begin van het assisenproces had Eyckermans' raadsheer al aangegeven dat ze uit de belangstelling wil blijven. Ze beloofde wel te komen getuigen en naar het pleidooi van Vermassen te komen luisteren; verder wil ze zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met Hardy.