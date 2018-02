Seriedoder Renaud Hardy over moordpoging op actrice Veerle Eyckermans: "Ik wilde beetje keet schoppen" Veronique Coopmans HA

20 februari 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 zijn 52-jarige ex-vriendin Linda Doms. De zitting is stilgelegd tot 14 uur, daarna komen de eerste getuigen aan het woord. Voor het Tongerse hof van assisen is vanochtend het proces van de seksuele seriemoordenaar Renaud Hardy (55) hervat. De vijftiger staat terecht voor twee moorden, verkrachtingen met folteringen en twee pogingen tot moord. Gisteren werd de beschuldigde ondervraagd over onder andere zijn jeugd en de moord op Maria Walschaerts (82) . Deze voormiddag vertelde Hardy over de moordpoging op actrice Veerle Eyckermans en de moord op

Lees hier woord voor woord het verhoor van Hardy. Dit artikel wordt voortdurend aangevuld met de laatste updates.

Renaud Hardy krijgt een tafeltje ter beschikking om nota’s te kunnen nemen, maar werpt meteen een ‘technisch probleem’ op.

"Mijn dank voor het tafeltje, maar ik heb een technisch probleem. Ik ben gisteren mijn bril kwijt geraakt. Ik ben gisterenavond ook in mijn bed moeten kruipen zonder eten (snikt)… Hoe denkt u dat dat voelt?"

Voorzitter Dirk Thys: U moet ophouden met in mijn plaats te denken, ik communiceer daar niet over. Als u klachten hebt moet u die via de geijkte kanalen kenbaar maken. De openbare aanklager zal het nodige gevolg geven aan uw klacht.

Daarna gaat de voorzitter verder met het verhoor over de feiten: de moordpoging op Annie H. Op 30 september 2014 trachtte Hardy binnen te dringen bij de 68-jarige vrouw in Bonheiden, maar slaagde daar niet in. Bij zijn ondervraging door de Mechelse speurders in november, toen hij ook alle feiten bekende, gaf Hardy toe dat het de bedoeling was om Annie H. te vermoorden.

Op 30 september 2014 bent u niet binnen geraakt bij Annie H. De dag nadien op 1 oktober is er opnieuw iets gebeurd. Vertel daar eens iets over?

Hebt u moeite met situaties waarin u voelt dat u onrechtmatig behandeld wordt?

"Als ik gestresseerd ben en mij onrechtmatig behandeld voel, dan is er geen aanvoer van dopamine vanuit mijn hersenen en kan ik niet goed meer bewegen. Dan ben ik de situatie niet meer meester. Die vrijdagavond kon ik niet naar de winkel omdat er niemand met mij meeging. Doris zou komen maar ze kwam niet. Ik had haar vijf keer gebeld, maar ze nam niet op…”

Had u een loodjesgeweer mee op 1 oktober 2014?

"Ja, dat lag altijd in mijn wagen.”

Ik heb op haar rug geschoten. Niet om haar te treffen, maar om haar te terroriseren Renaud Hardy

Volgens u stond ‘uw frietketel in brand’. Wat heeft u toen gedaan? Heeft u een slachtoffer gevonden?

"Ja, mevrouw Smekens. Ik kende haar niet, neen. Ze was een toevallig slachtoffer. Ik zag haar voorbij fietsen. Ik heb loodjes in mijn loodgeweer gedaan en heb op haar rug geschoten. Niet om haar te treffen, maar om haar te terroriseren…"

U weet toch dat als u de trekker van zo’n geweer overhaalt dat u iemand daarmee gaat kwetsen? U bent toch een verstandig man?

"Neen, ik was zelf zo erg gekwetst. Ik wilde laten voelen hoe dat voelt van zelf zo gekwetst te worden.”

U werkt uw frustratie uit op een willekeurig slachtoffer. Wat bereikt u daar dan mee?

Hardy antwoordt net zoals gisteren opnieuw naast de kwestie.

"Ja, Doris had mij laten zitten. Ik had een klein bijltje. Ik wilde daar binnen en niet binnen…"

U hebt drie, vier keer geschoten, en dan?

“Ze reed weg en ik ben erachter gereden. Tot haar man daar stond."

Diezelfde avond bent u ook met uw loodjesgeweer gaan aanbellen bij mevrouw Van Kerkhoven?

"Ja, ik heb daar ook geschoten, vanop een meter of acht afstand. Ik heb op haar hart gericht.”

Niet veel later heeft u bezoek gekregen van de politie en bent u gearresteerd?

“Ja."

Het was de eerste keer dat u in de gevangenis terechtkwam?

"Ja, dat klopt."

U heeft in voorlopige hechtenis gezeten voor de feiten op mevrouw Smekens. Op 18 december bent u dan in voorlopige vrijheid gesteld?

"Ja, ik werd vrijgelaten onder voorwaarden."

Neen, dat is iets anders. U kreeg elektronisch toezicht, met een enkelband.

“Ja, maar ze kunnen u dan volgen hé, overal. Dat is ongelooflijk.”

Ik had nog nooit in de cel gezeten. Daar waren mannen, die zaten daar al zes jaar. Ik had het daar heel lastig Renaud Hardy

Wat deed dat met u, zo’n eerste keer in de gevangenis?

“Het ging al niet goed met mij."

Hardy begint weer totaal naast de kwestie te vertellen tot de voorzitter hem terug aanmaant bij de les te blijven.

"Het is een wereld van corruptie en vriendjespolitiek. Ik had nog nooit in de cel gezeten. Daar waren mannen, die zaten daar al zes jaar. Ik had het daar heel lastig."

Kon u die beslissing begrijpen, van die voorlopige hechtenis?

"De onderzoeksrechter heeft mij gedemoniseerd. Hij heeft mij overladen met alle zonden van Israël. De zotste eerst."

Men trof ook kinderpornografisch materiaal aan bij u, dat is toch normaal dat men dat gaat onderzoeken?

"Ik zou een pedoseksueel zijn omdat ik foto’s van nudisten op mijn computer heb staan."

Hardy jaagt zich erg op en begint dan weer een verhaal te vertellen, volledig naast de kwestie.

Mijnheer Hardy, ik vraag u vriendelijk om bij de les te blijven. Antwoord op mijn vraag, of antwoord niet, maar spreek niet over iets totaal anders als ik u iets vraag.

Op de vraag wat die celstraf met hem deed, volgt weer geen concreet antwoord.

De voorzitter wil verder gaan met de volgende vraag, maar Hardy vraagt om de zitting te schorsen. Dat wordt hem toegestaan, waarna het verhoor wordt stilgelegd.

Mijnheer Hardy heeft wel eten gekregen gisterenavond. Het waren boterhammen en geen warm eten zoals hij wou Alexandra Van Kelst van het OM

Zitting hervat

Na een schorsing van bijna een uur, wordt het verhoor van Renaud Hardy hervat. De openbare aanklager Alexandra Van Kelst geeft uitleg over de klacht die Hardy aanhaalde vanmorgen. “Mijnheer Hardy heeft wel eten gekregen gisteravond, het waren boterhammen en geen warm eten zoals hij wou. Vanavond krijgt hij wel warm eten."

Poging tot moord op actrice Veerle Eyckermans

De voorzitter hervat vervolgens het verhoor en haalt de moordaanslag op actrice Veerle Eyckermans aan. Op 14 februari 2015 probeerde Hardy de vrouw in Zemst om het leven te brengen. Ze kreeg zware slagen van een afgebroken steel van een pikhouweel aan het hoofd, maar overleefde de aanval. Hardy verklaarde gisteren op de eerste zittingsdag dat hij haar voor hetzelfde geld had gedood.

U kende mevrouw Eyckermans van ziens. Het was een buurvrouw van u?

"Ja, dat klopt. Ik heb daar gewoond tot 1 mei."

Tot 3 februari 2015 mocht u het huis niet uit wegens het elektronisch toezicht. De feiten op Veerle Eyckermans vonden ongeveer een week later plaatst.

"Ja, ik bevond mij in een algemene malaise. Mijn auto was in beslag genomen (na de feiten met het loodjesgeweer op mevrouw Smekens, nvdr.). Mijn vader was overleden. Mijn huisbaas, mijn tweede vader eigenlijk, moest een nierdialyse krijgen en werd alsmaar slechter. Ik kon het weer allemaal niet meer houden."

Hoe bent u daar naartoe gegaan?

"Te voet. Het was vier huizen verder."

Welke intentie had u toen?

"Ik vloog daar weg in Hofstade. Ik moest daar weg tegen 1 mei, maar ik had nog geen andere woning."

Heeft u iets meegenomen naar die woning van mevrouw Eyckermans?

"Ik denk het niet."

Ik heb haar opgewacht en ik heb haar dan geslagen. Met een balk uit de garage Renaud Hardy

Wist u dat er iemand thuis was?

"Ge weet welke auto’s daar staan en welke niet. Dat is een beetje sociale controle. Uit curiositeit ook. Ik zag de auto en wist dat ze thuis was. Ik had ’s morgens nog een gesprek met haar gehad over mijn auto (zijn telegeleide auto waar hij als hobby mee speelde, nvdr.)."

Had mevrouw Eyckermans daar bezorgdheden over geuit, dat dat gevaarlijk was of zo?

"Neen."

Had ze iets gezegd wat u niet beviel?

"Ik begrijp u vraag, u wil weten waarom ik haar uitgekozen heb. Maar in dat gesprek was dat niet iets bepaalds, neen. Ik was namiddag al gaan kijken."

’s Avonds is dan 'uw frietketel' in brand geschoten. Wat is er daar dan gebeurd?

Hardy geeft geen antwoord.

Er zijn ernstige beschadigingen toegebracht aan dat huis. Heeft u dat gedaan?

“Ja, met een pikhouweel uit de garage van haar. Toen was zij nog niet thuis."

Waarom deed u dat dan?

"Kattekwaad.”

In een van u verklaring zei u dat dat was om een inbraak te plegen. Klopt dat?

“Ik ben geen inbreker. Maar misschien toch ja, mogelijkerwijs.”

De steel van die pikhouweel is dan afgebroken?

"Ja, dat klopt.”

Hoe was u gekleed?

“Niet zoals Eyckermans dat achteraf beschreven heeft. Gewoon in het zwart.”

Wat gebeurde er toen? Heeft u mevrouw Eyckermans opgewacht?

"Ze stond ineens voor mij. Ik stond daar ergens in de hof. Het was pikkedonker. Ik heb haar opgewacht en ik heb haar dan geslagen. Met een balk uit de garage. Ik heb links op haar voorhoofd geslagen. Of ik op haar arm heb geslagen? Dat weet ik niet meer… Ze is dan naar een boom gekropen."

Ik wilde een beetje keet schoppen. De boel op stelten zetten Renaud Hardy

Bent u haar achterna gegaan?

"Ja, het was paniek toen, he. Ze is direct beginnen te roepen."

U heeft haar bij de voet genomen en wilde haar onder die boom uittrekken. Met welke bedoeling?

"Dat weet ik niet."

Toen de buren buiten kwamen viel uw plan in duigen, zegt u. Welk plan?

"Ik zit daar in die tuin en plots gaat die deur open. Ik had dat niet verwacht. Mijn plan? Ik wilde een beetje keet schoppen. De boel op stelten zetten."

Er is daar DNA aangetroffen. U droeg een muts? (Aan de woning van Eyckermans werd een muts met DNA aangetroffen)

"Ja, zo’n muts dat valt niet af he. Die muts die daar gevonden is dat klopt niet. Enfin, ik heb schuldig gepleit en zal mijn verantwoordelijkheid wel nemen, maar er zijn dingen die niet kloppen."

De mensen willen niet gewoon horen dat u zegt ‘ik ben schuldig’. Ze willen horen wat er daar juist gebeurd is. U bent gaan lopen toen de buren aankwamen. Was uwen frietketel toen geblust?

“Ja.”

Plots geeft Hardy toe dat die muts die daar gevonden is, toch zijn muts was.

“Het kan zijn dat die uit mijn zak gevallen is.”

Droeg u handschoenen die dag?

“Neen, ik denk het niet.”

U verklaarde eerder dat u een inbraak veinsde om de politie op het verkeerd been te zetten. Klopt dat?

"Ik heb vanalles gezegd, ja. Mijn excuses.”

Voorzitter Thys begint daarna aan zijn verhoor over de moord op Linda Doms, de ex-vriendin van de beschuldigde. Hardy verkrachtte en doodde de 52-jarige vrouw in september 2015 in Zemst.

Wat is er daar gebeurd?

“Dat is onomkeerbaar. Het is een vrouw die me nauw aan het hart lag. Ik had een relatie met haar gehad, lang geleden, mogelijk 20 jaar geleden. Ik had haar lang niet gezien. Linda en ik, wij waren twee handen op een buik. Linda had ook problemen met haar gezondheid. Andere mensen genieten, van de wind, van de zon, Linda had problemen met haar gezondheid.”

Had u ook een seksuele relatie met haar?

“Neen"

Heeft u daar ooit op aangestuurd?

"Neen, absoluut niet."

Heeft u ooit voorgesteld aan mevrouw Corbeel om met haar seksuele daden te stellen?

(Corbeel is een vriendin van de beschuldigde. Hardy bekende aan haar de moord op Doms en dat hij haar doodstrijd had gefilmd, nvdr.)

"Elkaar masseren ja. Erotische handelingen."

Zoals?

"Erogene zones stimuleren."

En vonden mevrouw Doms en mevrouw Corbeel dat goed?

“Ja"

En wat deed u dan ondertussen?

"De gazet lezen. Ik kon er moeilijk bovenop gaan zitten, allé."

Zijn er seksuele contacten geweest?

“Ja, een paar keer. Contacten tussen mevrouw Corbeel en mevrouw Doms. Een keer bij mij thuis."

Zocht zij seksuele toenadering tot u?

"Neen, dat was gedaan. En ik ook niet tot haar. We hadden dat gehad."

Wat is er daar met mevrouw Doms gebeurd?

“Als ge zo plots blokeert, weet u hoe vernederend dat is. Dat ge uw eigen lichaam en geest niet meer kunt controleren… Die avond is Doris niet meer gekomen, ik zag het niet meer zitten.”

Waarom was u boos op haar?

“Omdat ze lachte met mijn ziekte. Altijd. Ze toonde geen respect naar mijn persoon. Ze vertelde ook dat ik in de bak had gezeten. Ik zei dat ze moest stoppen met zo'n dingen te vertellen.”

Was het niet algemeen geweten dat u in de gevangenis had gezeten?

"Dat geeft nog geen vrijgeleide om daarover te gaan vertellen.”

Is er nog iemand langsgekomen die avond?

"Ja, Els is langsgekomen om foto’s te monteren. Zij belde naar Doris en voor haar nam Doris wel op. Ze lag al in haar bed. Ik was die avond redelijk prikkelbaar. Het lukte niet met die foto’s op mijn MacBook Pro. Els is dan om 22.40 uur vertrokken. Ik was heel moe.”

Hardy vertrok nadien nog met de fiets naar het huis van Linda Doms. Dat duurde een kwartier, zegt hij.

Ik was boos op haar omdat ze altijd lachte met mijn ziekte Renaud Hardy

Wat heeft u meegenomen naar mevrouw Doms?

"Een pepermolen, een stofmasker.”

Wat speelde er toen door u hoofd, toen u naar mevrouw Doms reed?

“Onmacht."

Ben u daar vroeger die avond ook nog geweest?

“Neen."

Wanneer heeft ze dan die uitspraak gedaan? ‘Parkinsonneke kruip terug in uw bed'.”

“Dat is een goede vraag. (denkt na) Toen ze open deed, denk ik”

Voordien legde Hardy daar andere verklaringen over af.

U heeft toen aan de deur gekrabt als een kat, zegt u, als een poesje, om haar buiten te lokken?

"Ja, dat klopt. Ik heb haar dan dadelijk geslagen, met een stok. Een ‘coup du lapin”, een nekslag."

Wat is de bedoeling daarvan?

“Ene goeie klop geven."

U had ook een hoofdlamp bij?

“Ja, maar ik weet niet of ik ze gebruikt heb."

Hoelang bent u met haar in de tuin geweest?

"Een uur, anderhalf uur."

En wat hebt u dan gedaan?

"Haar vernederd. Gaat u die film niet tonen?" (Hardy heeft de feiten op Doms gefilmd, nvdr.)

Ja, maar ik vraag u om het uit te leggen.

“Ik herken mij niet in wat ik daar gedaan heb, in dat filmpje. Ik heb haar dan naar binnen gesleurd, waar ik heb voortgedaan."

Waarvoor diende die pepermolen? Heeft u die gebruikt tijdens de feiten?

"Ja, ze suggereren dat ik haar daarmee gepenetreerd heb, maar dat klopt niet."

U was boos op haar. Wilde u ook een frustratie kwijt omdat ze geen seksuele contacten wilde met u?

In dat filmpje zegt u nergens ‘ge maakt mij zwart’. U verwijt haar enkel maar dingen die seksgerelateerd zijn, dingen die u niet kon krijgen.

"Ik weet dat ik een slag heb gegeven en dat ze drie meter wegvloog. Ik was zo onder invloed, ik weet het niet."

U heeft haar gepenetreerd. Waarom heeft u dat gedaan?

“Omdat ik haar wilde vernederen, waarschijnlijk.”

U heeft verklaard ‘omdat u wilde laten zien dat u dat kon’, staat u daarachter?

“Ja."

En dat u het filmde ‘omdat daar een markt voor bestaat’?

"Ik heb nooit beelden gecommercialiseerd van wie dan ook."

Er is ok een sjaaltje aangettoffen. Waarvoor diende dat?

"Dat weet ik niet. Was dat een zijden sjaaltje?"

De wetsdokter spreekt van wurgsporen. Klopt dat?

“Ik weet daar niks van.”

Er werden grijpsporen en afweerletsels op de onderarmen vastgesteld. Heeft zij zich verzet?

"Als ge de video bekijkt, dan ziet ge dat. Ik had haar geslagen, dus ze was stervende.”

Hoelang bent u bezig geweest met mevrouw Doms?

“Ik weet het niet. Ik was totaal onder invloed, ik was helemaal zat. Ik heb dan een badjas over haar gelegd en ben weggegaan. Thuis heb ik nog een boke gegeten en ben ik naar bed gegaan. Mijn kwaadheid was toen weg, ja.”

De volgende dag heeft u dan seks gehad met mevrouw Corbeel?

"Ja, waarom niet?"

Misschien had u die ochtend geen zin?

"Ik heb altijd zin."

Heeft u die beelden bekeken die u gemaakt heeft?

“Ja in de vooravond. Dat was na de seks met Doris. Ik heb ze niet integraal bekeken, wel een gedeelte. Ik heb ze op mijn fototoestel bekeken, want op mijn computer lukte het niet."

U zegt ‘ik wilde het begraven’, waarom wilde u dan de beelden bekijken?

"Ik wist eigenlijk niet meer van van die feiten. Ik had het al zodanig weggeschreven dat ik de beelden ben moeten gaan bekijken.”

Wat deed u toen de politie kwam om u te arresteren?

"Ik was porno aan het kijken maar daar is een mens niet fier op he."

Ik ga hier afronden. Wilt u zelf nog iets aanhalen?

“Het valt mij enorm zwaar om hier voor jullie mijn broek te moeten uitdoen bij manier van spreken, en in mijn bloot gat te staan. Ik ben zwaar ongelukkig. (barst in snikken uit) Ik heb mij aan walgelijke dingen blootgesteld. Ik wil mij excuseren bij de mensen die ik gekwetst heb. Mijn moeder, mijn twee zussen, mijn petekind G." (huilend met zijn hand rond zijn mond)

De debatten worden geschorst. De zitting wordt hervat om 14 uur. Dan komen de speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen en Halle-Vilvoorde aan het woord. Zij zullen het volledige onderzoek uit de doeken doen.