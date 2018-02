Seriedoder Hardy: "Ik heb de beelden van gruwelmoord gewist. Ik walg van hetgeen ik daar uitgestoken heb" Redactie

22 februari 2018

09u50

Bron: Belga 0 Uit de beschrijving van de nog niet vertoonde filmfragmenten, vandaag tijdens het assisenproces tegen seriedoder Renaud Hardy (55), blijkt dat zijn slachtoffer tijdens al die opnames nog in leven was. Toen de beelden gisteren achter gesloten deuren werden afgespeeld, wilde Hardy de beelden niet zien en heeft hij zijn oren dichtgehouden. De vijftiger walgt naar eigen zeggen van wat hij uitgestoken heeft.

Verder bleek uit die beschrijving door speurder Bart Marivoet ook dat Hardy het Doms vooral betaald wilde zetten dat zij seks met hem afwees. Tijdens het onderzoek had Hardy verklaard dat zijn stoppen doorsloegen omdat zij met zijn ziekte lachte en hem "Parkinsonneke" had genoemd.

Ik heb die beelden gewist. Ik walg van hetgeen ik daar uitgestoken heb Renaud Hardy

Gisterenavond werden twee van de vijf fragmenten, van een film van in totaal 40 minuten, getoond. Het eerste fragment dat Marivoet vandaag beschreef, duurt goed een kwartier, en toont vooral onscherpe beelden. Er is voortdurend gehijg te horen, dat volgens de speurders "meer dan vermoedelijk" van Doms was. "Zij leefde dus nog", aldus Marivoet. "Ook is te horen dat Hardy een aantal dingen zegt die we gisteren (tijdens de vertoning van de eerste fragmenten, red.) al hoorden: 'slet Linda Doms, die het niet met mij doet', 'sebiet in haar kut zitten', 'dat ge dat nog moogt meemaken'...". Ook later in dat fragment is de ademhaling van Doms nog te horen, maar het beeld blijft grotendeels onscherp.

De twee resterende fragmenten zijn samen nog geen twee minuten lang. In het ene is een vrij scherp zijaanzicht van Doms' gezicht te zien, in het andere wordt niet gesproken maar is wel een zeer moeilijke ademhaling te horen.

Zware dobber voor juryleden

Gisteravond was de zitting geëindigd met een zware dobber voor de juryleden, want ze kregen achter gesloten deuren de door Hardy gefilmde beeldfragmenten te zien van de gruwelijke moord op de 52-jarige Linda Doms.

Na twee beeldfragmenten bekeken te hebben werd de vertoning stopgezet, want de inhoud was zeer heftig. Vanochtend zei voorzitter Dirk Thys dat de drie resterende beelden eventueel nog bekeken kunnen worden, maar hij deed de suggestie dat de twaalf juryleden de fragmenten nog in het beraad kunnen bekijken. De vijf vrouwen en zeven mannen van de jury zijn nog allemaal aanwezig op het proces, net als de zes reserve juryleden. Hardy zelf draagt vandaag een sportieve outfit.

Hardy walgt van daden

Nadat vandaag de uiteenzetting van het onderzoek naar de moord op Linda Doms afgelopen was, wilde advocaat Jos Vander Velpen weten of Renaud Hardy de beelden van de gruweldood van Doms nog eens in zijn hoofd had afgespeeld. Hardy had immers de beschikking over die beelden, omdat hij het hele strafdossier in zijn cel heeft liggen. "Ik heb die beelden gewist. Ik walg van hetgeen ik daar uitgestoken heb", antwoordde Hardy vanmiddag.

Die beeldfragmenten zijn gisterenavond in de assisenzaal achter gesloten deuren getoond. Vandaag bleek dat Hardy die beelden niet wilde zien en zijn oren dichthield. Zijn advocaat Thiebaut verduidelijkte dat Hardy ter voorbereiding van het proces het hele dossier in de gevangenis ter beschikking heeft gekregen.

Helder moment

Hardy zijn houding op het proces blijft dezelfde. Bij iedere vraag antwoordt hij naast de kwestie. Voorzitter Dirk Thys laat Hardy zelfs niet meer toe om zijn antwoorden volledig af te ronden. Nochtans zei Hardy op een bepaald ogenblik, toen het ging over hoe hij Linda Doms uit haar woning kreeg door als een kat aan haar deur te krabben en haar neerklopte, dat hij een helder moment had. Advocaten Vander Velpen en Dieter Van Hemelryck bleven echter op hun honger zitten. Hardy bleef chaos creëren. Na de middagpauze zal het proces om 14 uur starten met opnieuw enkele vragen. Later deze namiddag komt actrice Veerle Eyckermans getuigen.