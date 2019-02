Seriedoder Claudy Pierret was kroongetuige in opsporingsfilmpje eigen slachtoffer Oproep 2020-uitzending rond vermiste Yolanda Prinsen leverde tip over Sally op Redactie

14 februari 2019

18u30 0 In de tweede uitzending van Cold Case vanavond op VTM duikt onderzoeksjournalist Kurt Wertelaers opnieuw in het dossier rond de moord op Sally Van Hecke. Hij stootte in die zoektocht op een uitzending van het VTM-opsporingsprogramma Oproep 2020 uit januari 1999 over de toen vermiste Yolanda Prinsen. Daarin wordt haar moordenaar Claudy Pierret op dat ogenblik nog opgevoerd als de kroongetuige die Prinsen als laatste zag.

Opmerkelijk is dat Pierret ten tijde van de Oproep 2020-uitzending al wekenlang de hoofdverdachte in het dossier rond de vermiste vrouw is. “We hebben niet veel gezegd”, vertelde ‘getuige’ Pierret in die reconstructie over Prinsens verdwijning op eind oktober 1998. “Ze zei dat ze niet meer thuis geraakte met de fiets. Dat was de eerste maal niet dus ik stemde in om haar een lift te geven. Haar fiets kreeg ik niet in de koffer. Die was te zwaar. We zijn dan zonder haar fiets naar haar thuis in Verrebroek gereden.”

“Het schetst zijn persoonlijkheid”, klinkt het bij productiehuis het NieuwsHuis dat de bewuste Oproep 2020-beelden van het gerecht niet mag verwerken in Cold Case. “Hij deinsde in dat dossier voor niks terug, lachte eigenlijk met de speurders en hield altijd vol niks te maken hebben met de verdwijning van Prinsen of elk ander misdrijf waar hij toen aan gelinkt werd.” Zo werd Pierret in 1999 ook al in verband gebracht met de nooit opgehelderde verdwijning van Maddy Hollanders in augustus 1976 en de moord op Marie-José De Nocker in januari 1995. Pas in mei 1999 wordt het lichaam van Prinsen ontdekt, een moord waarvoor Claudy Pierret in 2011 uiteindelijk veroordeeld is.

“Na die opmerkelijke passage in Oproep 2020 kreeg het speurdersteam dat de verdwijning van Prinsen onderzocht ook een tip binnen die bezorgd werd aan het Antwerpse parket waar het onderzoek naar de vermoorde Sally liep”, klinkt het. “Een vrouw had gemeld dat ze Prinsen niet kende, maar wel de kroongetuige. Ze legde uit dat Claudy Pierret, een man met een paardenstaart, geregeld in de Antwerpse Atheneumbuurt rondreed met een blauwe Amerikaans oldtimer. Met de informatie die vanuit Dendermonde kwam, heeft men in Antwerpen niets gedaan. De link met Sally’s dossier werd vreemd genoeg nooit gelegd.” Volgens gerechtelijke bronnen werd de piste rond Pierret wel degelijk ‘zeer grondig onderzocht met de middelen die destijds beschikbaar waren’.

Het Antwerpse parket wil geen commentaar kwijt over deze tip en het gevoerde onderzoek naar de moord op Sally Van Hecke.

