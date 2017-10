Sergio verklapt titel nieuw VTM-programma én 1 van de gasten 11u00

Sergio Herman verklapte vandaag aan Evi Hanssen in Het Heilig Huis van Hanssen op Joe de programmatitel van zijn nieuw VTM-programma: La Mama. Met een aantal bekende Vlamingen zal Sergio herinneringen ophalen aan het favoriet gerecht van hun mama. Dat wordt gepimpt en met veel liefde en respect aan mama geserveerd. "Je hebt altijd een jeugdherinnering aan vroeger: hoe je moeder vroeger thuis kookte, wat ze klaarmaakte, wat zo lekker was, ... Die soep van je mama, die pasta of die die vol au vent, dat was het beste dat ze kon klaarmaken. Daar ben ik naar op zoek in La Mama", vertelde Sergio.



Evi had meteen ook een nieuwtje te vertellen: "Ik mag het nu verklappen: wij gaan samen ook koken en wij gaan een gerecht maken van mijn mama." Evi zal dus al zeker te gast zijn in het nieuwe programma van Sergio, dat later dit najaar bij VTM te zien is. Ze had alvast een tip voor Sergio: "Maak je borst maar al nat, want mijn mama kookte niet zo per se heel lekker, maar vooral heel, heel, heel veel. Grote schalen, grote hoeveelheden, denk daar maar aan".