Sergio Herman in beroep tegen veroordeling: “Het is niet omdat je chef-kok bent, dat je geen rijverbod moet krijgen” Topchef reed 105 per uur waar 50 is toegelaten Siebe De Voogt

02 februari 2018

13u29

Bron: Eigen berichtgeving 4 De Zeeuwse topchef Sergio Herman (47) heeft vanmorgen beroep aangetekend tegen het rijverbod dat hij afgelopen zomer kreeg voor een fikse snelheidsovertreding. “Het is niet omdat hij een chef-kok is, dat hij geen rijverbod hoeft te krijgen”, sneerde de procureur van de Brugse politierechtbank tegen Hermans advocaat. De topchef zelf was niet aanwezig.

Op 10 september 2016 om 9.30 uur 's morgens reed Herman met zijn Range Rover in de Natiënlaan richting Maldegem. Ter hoogte van de werken van de pas geopende A11-snelweg in Damme werd de chef van The Jane en Pure C geflitst aan een snelheid van 105 km/uur, terwijl daar maar 50 was toegelaten.

In 2014 werd de Zeeuw in Gent al eens veroordeeld tot tien dagen rijverbod, omdat hij aan een snelheid van 137 km/uur over de E34 vloog en zich zo niet aan de 90 km/uur hield. Omdat hij twee zware overtredingen binnen de drie jaar beging, was de politierechter eind augustus verplicht om Herman drie maanden rijverbod op te leggen. Ook moest hij alle proeven en examens opnieuw afleggen. Het was een veroordeling bij verstek, want de chef kwam op zijn proces niet opdagen.

"Een vergissing”, pleitte zijn advocaat vanmorgen. “Mijn cliënt zat in het buitenland en de dagvaarding werd betekend aan zijn echtgenote. Zij vergat hem uiteindelijk te verwittigen.” Hoewel het wettelijk gezien niet kan, vroeg de advocaat het rijverbod met uitstel op te leggen en de proeven en examens kwijt te schelden.

"Mijn cliënt doet honderden kilometers per dag tussen zijn restaurants en verschillende sociale projecten. Hij werd al drie maal eerder veroordeeld voor snelheidsovertredingen, maar nooit voor intoxicatie of een verkeersongeval. Ik zou hem geen gevaarlijke recidivist noemen." Op 2 maart kent Sergio Herman zijn straf.