September en oktober gevaarlijke maanden voor bestuurders door laaghangende zon avh

20 september 2018

10u39

Bron: Belga 3 In België werden vorig jaar 582 verkeersongevallen met letsels tot gevolg geregistreerd die te wijten waren aan verblinding door de zon. Vooral in de maanden september en oktober kan de zon vervelend laag hangen, waarschuwt het Waalse agentschap voor de verkeersveiligheid (AWSR).

"Er gebeuren het hele jaar door ongevallen door verblinding, maar we stellen duidelijk pieken vast in september en oktober, en in minder mate ook in maart", zegt het agentschap. "In die drie maanden komen de uren waarin de zon op de vervelendste hoogte hangt, overeen met de spitsuren."

Het Waalse agentschap raadt bestuurders aan hun voorruit goed schoon te maken en hun snelheid aan te passen, zeker wanneer ze een tunnel verlaten.

Bij de in 2017 geregistreerde letselongevallen vielen volgens het agentschap 788 gewonden en 16 doden.