Sensoa opent hiv-muur in Antwerpen TK

22 mei 2018

12u22

Bron: Belga 6 In Antwerpen is vanochtend een hiv-muur voorgesteld. Met een tekening van een gestileerd gezicht wil expertisecentrum Sensoa het bewustzijn over de seksueel overdraagbare infectieziekte opnieuw vergroten.

Hiv, het virus dat het immuunsysteem aantast en tot aids kan leiden, is volgens Sensoa een vergeten probleem. "Goed nieuws is dat hiv door de efficiënte behandeling een chronische aandoening is geworden en dat door medicatie het virus zo kan worden teruggedrongen dat hiv niet meer wordt doorgegeven", klinkt het. "Jammer genoeg blijft er een groot stigma aan de aandoening kleven. Veel mensen durven er niet voor uitkomen dat ze leven met hiv. Of mensen deinzen achteruit als iemand vertelt dat hij of zij leeft met hiv. Zo wordt hiv een beetje een onzichtbare aandoening."

Om opnieuw meer zichtbaarheid te geven, is daarom in Antwerpen - op de hoek van de Oude Beurs en de Lange Doornikstraat - de eerste hiv-muur in Vlaanderen voorgesteld. Een muurschildering van de artiest Larsen Bervoets prijkt er nu over twee gevels. de tekening op twee gevels vormt één gestileerd en somber gezicht.

Op de muur is ook de slogan van de campagne 'we all live with hiv' te zien.