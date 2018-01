Senaat vermindert eigen dotatie met 4 miljoen TK

19 januari 2018

13u41

Bron: Belga 1 De Senaat heeft vandaag unaniem een aanpassing van haar dotatie voor het dienstjaar 2018 goedgekeurd. Door de overheveling van het veiligheidskorps dat instaat voor het volledige federale parlement van de Senaat naar de Kamer, kan de dotatie met vier miljoen euro verminderd worden.

Kamer en Senaat raakten het eens om het veiligheidspersoneel van de Senaat naar de Kamer over te hevelen, omdat dat personeel toch voornamelijk ten dienste van de Kamer en de volksvertegenwoordigers staat nu de activiteiten van de Senaat sinds de zesde staatshervorming fors zijn teruggeschroefd. De overheveling betekent echter dat ook de middelen, vastgelegd op 4 miljoen euro, moeten meegaan.

Momenteel telt het veiligheidskorps van het federale parlement 33 agenten. De personeelsformatie van de agenten werd in maart 2017 echter vastgesteld op 43 man om het hoofd te bieden aan een aantal nieuwe veiligheidsverplichtingen, zoals de opening van het Forumgebouw, de installatie van scanners en het verhoogde veiligheidsniveau. Vanaf begin dit jaar zullen tien nieuwe agenten in dienst genomen worden. Ook de zeven agenten die reeds hebben aangekondigd in de loop van het jaar te zullen vertrekken, moeten vervangen worden.

Doordat de dotatie die de Senaat vraagt op 42 miljoen euro wordt teruggebracht, betekent dat een daling van de dotatie met 11,89 procent ten opzichte van 2017 en met bijna 40 procent ten opzichte van 2013, merkte verslaggever Bert Anciaux (sp.a) op.

