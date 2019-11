Senaat stelt debat over evaluatie staatshervormingen maand uit jv

22 november 2019

16u42

Bron: belga 0 De Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden heeft de discussie over het nut van een evaluatie van de voorbije zes staatshervormingen uitgesteld tot januari volgend jaar. Met het uitstel wil ze voorkomen dat de discussie en de vorming van de nieuwe federale regering in elkaars vaarwater komen.

Het initiatief van Bert Anciaux (sp.a) om een informatieverslag op te stellen over een evaluatie van de staatshervormingen kreeg al de steun van Open Vld en MR en nu ook van de PS. Doel van het verslag is de mogelijkheden te bestuderen om de verdeling van de bevoegdheden, de werking van onze instellingen en de samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten efficiënter te maken.

Eerder op de dag stemde de Hoge Vergadering in met de opstelling van een informatieverslag over de modernisering van het democratisch systeem. Daarbij is het de bedoeling de representatieve democratie aan te vullen met een grotere burgerparticipatie.