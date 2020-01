Senaat keurt kandidatuur Zakia Khattabi (Ecolo) voor Grondwettelijk Hof af, ondanks hulp informateur Bouchez TT

17 januari 2020

11u19

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 40 De Senaat heeft de kandidatuur van Ecolo-Kamerlid Zakia Khattabi als rechter in het Grondwettelijk Hof ook in de tweede stemronde verworpen. Ze haalde slechts 38 op 60 stemmen, twee te weinig voor de tweederdemeerderheid van 40. 20 senatoren steunden haar niet, waarbij allicht ook enkele liberalen, wat mogelijk een opdoffer betekent voor de paarsgroene aspiraties in de federale regeringsvorming. De procedure voor de benoeming van een nieuwe rechter moet nu opnieuw worden opgestart.

In de eerste stemronde had Khattabi het al niet gehaald: ze kreeg 37 stemmen op 59. Na die stemming volgden verschillende overlegrondes tussen de politieke fracties, en werd ook senator - en huidig informateur - Georges-Louis Bouchez in alle haast opgetrommeld. Hij was opvallend genoeg de enige afwezige in de eerste stemronde, terwijl hij de senatoren van zijn partij MR wel had opgeroepen om voor Khattabi te stemmen. Allicht leverde hij in de tweede stemming dan ook de enige stem extra, maar dat volstond dus niet voor het Kamerlid van Ecolo. Twee senatoren stemden voor ex-Ecolo-Kamerlid Fouad Lahssaini.



Vlaams Belang en N-VA, dat op sociale media een felle campagne tegen Khattabi voerde met het argument dat ze een “opengrenzenactiviste” is en geen juridische achtergrond heeft, hadden vooraf al gezegd niet voor Khattabi te stemmen. Samen hebben die twee partijen 16 stemmen in de Senaat.

Paarsgroene ‘testcase’

Daarmee lag de bal in het kamp van MR, Open Vld en CD&V. De stemming werd vooraf dan ook gezien als een ‘testcase’ in de federale regeringsvorming, waarbij de groene partijen angstvallig uitkeken naar het stemgedrag van vooral de liberalen. Volgens Le Soir zou de MR (7 stemmen) dus alvast voor hebben gestemd op aansturen van Bouchez, die zo de kansen op een paarsgroene coalitie gaaf wilde houden. Maar aangezien de stemming geheim was, is het niet officieel duidelijk wie voor Khattabi heeft gestemd en wie niet.



De positie van MR betekent dat de andere ontbrekende stemmen allicht deels bij Open Vld (5 zetels) en/of CD&V (5 zetels) te zoeken zijn. Alvast Els Ampe (Open Vld) had gisteren al aangekondigd de Ecolo-politica niet te zullen steunen. “Dit is pure politieke koehandel. Men denkt dat wij stemvee zijn die op de groene knop drukken als dat gevraagd wordt”, klonk het streng.

Bij CD&V viel dan weer te horen dat ze wellicht toch richting een goedkeuring zouden gaan, maar het is niet onbekend of iedereen dat heeft gevolgd. Zowel MR, CD&V en Open Vld houden officieel alvast vol dat de fractieleden - op Ampe na - hun steun gegeven hebben.

Herstemming

Ecolo vroeg na de bekendmaking van de uitslag van de eerste stemronde een schorsing van de zitting. Na de schorsing kwam het bureau van de Senaat nog samen op vraag van Ecolo, waarna een nieuwe schorsing voor “politieke contacten tussen de fracties” volgde. Maar ook de tweede stemronde bracht dus geen zoden aan de dijk, waardoor de procedure nu opnieuw opgestart moet worden. Khattabi kan zich daarbij opnieuw kandidaat stellen.

De groenen veroordelen de “instrumentalisering” van de stemming en het gebruik van ‘fake news’ tegen hun kandidate. Ecolo behoudt dan ook zijn steun aan Khattabi. “We gaan alles op tafel leggen, maar a priori blijft ze de voorgestelde persoon om deze functie te vervullen”, verklaarde fractieleidster Hélène Ryckmans. “Zakia Khattabi blijft aan alle voorwaarden voldoen om de functie uit te oefenen. Ze heeft een parlementaire ervaring van vijf jaar en heeft haar steun aan de democratische waarden bewezen”, aldus Ryckmans, die betreurde wat gebeurd is met iemand “die niet uit het milieu komt en een vertegenwoordiger is van de diversiteit in België”.

In november werd de voordracht al een eerste keer van de agenda gehaald wegens juridisch-technische redenen. In december stond het punt andermaal op de agenda maar Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle besliste toen de stemming af te blazen omdat de nodige sereniteit rond het dossier ontbrak. Ze verwees daarmee naar de campagne van N-VA tegen Khattabi.

“Stop Khattabi”

Op de sociale media had N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe een foto van de politica geplaatst onder de slogan “Stop Khattabi”. “Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof”, luidde de ondertitel van de digitale affiche. Vanlouwe verwees daarmee naar een vermeende tussenkomst van Khattabi in een vliegtuig van Tunis Air in 2013. Ze zou toen de repatriëring van een Tunesiër, die illegaal in ons land verbleef, hebben proberen verhinderen. Uit het antwoord van de toenmalige bevoegde minister bleek het verhaal echter niet te kloppen en werd de Ecolo-politica vrijgepleit.

Maar in de wandelgangen klonk het in december ook al dat de liberalen niet warm liepen voor de kandidatuur van de gewezen Ecolo-covoorzitster. Die houding is nu dus mogelijk veranderd in het licht van de federale regeringsonderhandelingen.

Een opengrenzenactiviste die juridische beslissingen tegenwerkt is volgens @de_NVA niet geschikt voor het Grondwettelijk Hof. pic.twitter.com/6172Oz7QRH Karl Vanlouwe(@ KarlVanlouwe) link

Kherbache

Khattabi zou in het Grondwettelijk Hof Jean-Paul Snappe, voormalig senator voor Ecolo, opvolgen. Volgens de politieke krachtverhoudingen mag Ecolo zelf een opvolger aanduiden. In het Grondwettelijk Hof zetelen twaalf rechters waarvan er zeven deze legislatuur vervangen mogen worden. Nog maar enkele weken geleden droeg sp.a Yasmine Kherbache voor. Zij werd uiteindelijk unaniem aanvaard, enkel Vlaams Belang stemde in de Senaat tegen. Normaal gezien verloopt een stemming om een nieuwe rechter aan te duiden zonder veel problemen.

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich zoals de naam al zegt uit over de grondwettelijkheid van de wetten die in de parlementen worden gestemd. Het Hof bestaat uit zes professionele rechters, en zes rechters die minstens vijf jaar parlementslid zijn geweest.

