Senaat keurt administratieve aanhouding van 48 uur goed KVDS

18u53

Bron: Belga 5 epa Drie maanden na de Kamer heeft ook de Senaat het licht op groen gezet voor een wijziging van artikel 12 van de Grondwet, waardoor de termijn waarbinnen een verdachte kan worden aangehouden zonder bevel van de rechter verdubbeld wordt van 24 naar 48 uur.

De Senaat keurde bij de opening van het parlementaire jaar vandaag de verlenging van de administratieve aanhouding goed met 42 tegen vier stemmen. Voor de grondwetswijziging was een twee derde meerderheid vereist. Oppositiepartijen cdH, PS en sp.a schaarden zich achter de meerderheid, de vier senatoren van Ecolo-Groen stemden tegen.



Als reactie op de terreurdreiging wou de federale regering de administratieve aanhouding in eerste instantie verlengen tot 72 uur, maar daarvoor bleek er geen twee derde meerderheid te zijn. Een termijn van 48 uur was volgens veel senatoren een goed compromis.

Lees ook: Franse Assemblée keurt met grote meerderheid controversiële antiterreurwet goed