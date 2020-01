Selectieprocedure nieuwe Vlaamse bouwmeester van start KVE

31 januari 2020

18u40

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering heeft vrijdag de positie van Vlaams bouwmeester vacant verklaard en de selectieprocedure goedgekeurd. De nieuwe bouwmeester kan op 1 juli 2020 beginnen. Tegelijk werd ook een visienota goedgekeurd, waarin wordt herhaald dat de bouwmeester zich moet terugplooien op zijn kerntaken.

De huidige Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck, werd aangesteld in de zomer van 2016, voor een periode van vier jaar. Van Broeck gaf zijn functie een heel nieuwe invulling ten opzichte van voorganger Peter Swinnen. Hij ontwikkelde een brede visie op ruimtelijke ordening en wees op de impact van onze manier van wonen op klimaat en leefkwaliteit.

Kerntaken

In de visienota is opnieuw te lezen dat het bouwmeesterschap zich moet terugplooien op zijn kerntaken, namelijk de Vlaamse overheid en lokale besturen bijstaan in hun architecturale keuzes en de inrichting van de publieke ruimte. "Het bouwmeesterschap heeft als doel het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, integrale toegankelijkheid, enzovoort. Deze inzet wordt geconcretiseerd in de begeleiding van opdrachtgevers bij publieke en publiek-private projecten op het vlak van het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur."

Mobiscore

Leo Van Broeck gaf donderdag al aan dat zijn relatie met de regering tijdelijk was verziekt, door de berichtgeving in de pers over de Mobiscore. "Door een eenzijdige weergave in de pers was ten onrechte het beeld ontstaan dat ik fiscale nadelen zou willen koppelen aan een lage Mobiscore, terwijl ik net het tegenovergestelde wou doen", zei hij. Toenmalig minister van Financiën Lydia Peeters liet zich daarop kritisch uit over de bouwmeester. "Maar intussen is de relatie met de regering weer helder en constructief", aldus Van Broeck. De bouwmeester kijkt tevreden terug op de voorbije vier jaar.