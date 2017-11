Selahattin Koçak: “Wanneer gaan allochtone politici eens de straat op?” SSB

Volgens Selahattin Koçak – voormalig politicus van Turkse origine bij sp.a en Open Vld – tonen de rellen aan dat “de huidige woordvoerders van sommige gemeenschappen niets te zeggen hebben”. Op Twitter pleitte hij dat meer allochtone politici hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om jongeren in te tomen. “Columns vol lullen met praat die de achterban toch niet leest en zich belangrijker voordoen dan ze werkelijk zijn: dat kunnen ze. Maar wat levert dat op? Het is tijd dat allochtone politici de straat op trekken. Ga naar het centrum van Brussel en zeg daar je mening in plaats van op Facebook en op de opiniepagina’s voor de tribune te spelen met boodschappen als ‘ik distantieer me hiervan’. Ik spreek voor alle partijen: het is de hoogste tijd om in actie te schieten in plaats van te blijven lullen.”