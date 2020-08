Sekswerkers in de steek gelaten: “Wij moeten zelf zien wat we doen om risico’s te verkleinen” HAA

10 augustus 2020

20u52

Bron: VTM NIEUWS 0 Coronacrisis Sekswerkers vragen dat de politiek eindelijk werk maakt van een wettelijk statuut. Prostituees hebben geen enkel financieel vangnet en moeten dus wel doorwerken. Corona of niet, klinkt het in VTM Nieuws. Bovendien vragen ze meer richtlijnen over hoe dat dan veilig kan, voor henzelf en voor hun klanten.



Er worden discussies gevoerd over bubbels, mondmaskers en al dan niet shoppen met familieleden, terwijl de prostitutie vrij spel krijgt, getuigt sekswerker Coco aan VTM Nieuws. De vrouw is dertig en zit al bijna tien jaar in het vak. Coco wil liever niet herkenbaar in beeld, maar vindt het wel belangrijk dat de sekswerkers een stem krijgen, want volgens haar worden ze nu meer dan ooit in de steek gelaten.

Ik kan niet van de ene op de andere dag mijn zaak sluiten. Ik ben zelfstandig Sekswerker Coco (30)

Zelfstandig

De vrouw betreurt dat er niet gecommuniceerd wordt tussen de regering en de instanties die zich inzetten voor sekswerk. “Wij moeten zelf zien wat we doen om de risico’s te verkleinen”, vertelt ze. Daarom draagt Coco altijd een mondmasker, gebruikt ze handgel en wil ze sinds de coronacrisis geen intiem contact meer met haar klanten.

“Ik ben overgestapt naar erotische massages, met enkel een handmatig of oraal hoogtepunt. Dat is nog altijd een risico, maar ik kan niet van de ene op de andere dag mijn zaak sluiten. Ik ben zelfstandig.” De coronacrisis deed de vrouw nadenken over hoe het verder moest. “De meeste mensen tonen er wel begrip voor.”

Antwerpen

Bij de sekswerkers in het schipperskwartier in Antwerpen lijkt alles nog bij het oude. Daar is nu wel een sluitingsuur en zowel de dames als de klanten zouden mondmaskers moeten dragen, maar niet iedereen lijkt daarvan op de hoogte. “Ik denk dat de voornaamste reden daarvoor is dat er heel veel buitenlandse dames werkzaam zijn in de raamprostitutie”. Qua communicatie is dat niet altijd even gemakkelijk, vermoedt Coco.

Het schipperskwartier opnieuw sluiten, vindt de vrouw geen goed idee. Ze wil liever dat er een wettelijk statuut komt voor sekswerkers, zodat ze een financieel vangnet hebben wanneer ze niet kunnen werken.

Protocol

Daar is momenteel geen sprake van. Minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) zegt dat hij begin juni samen met de sector van de sekswerkers een protocol heeft uitgewerkt, zodat ze veilig kunnen werken. Er gelden strikte hygiënemaatregelen: zowel sekswerker als klant moeten een mondmasker dragen en er moeten wegwerplakens worden gebruikt.

