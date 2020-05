Sekswerker Dolores (60) is bang voor de toekomst: “Zullen klanten nog wel komen?” HR

25 mei 2020

16u00

Bron: AFP 4 Dolores (60) verdient al 42 jaar lang de kost als sekswerker in Brussel. Maar vandaag zit ze zonder inkomen vanwege het coronavirus. Wat de toekomst brengt, is niet duidelijk. Ze zit met veel vragen. “Zullen klanten nog wel komen? Zullen ze geen schrik hebben om besmet te raken?”

Vóór het coronatijdperk werkte Dolores shiften van 12 uur per dag, achter haar raam in Brussel-Noord. Sinds midden maart mogen sekswerkers hun beroep evenwel niet meer uitoefenen. Het leidt ertoe dat velen onder hen al lange tijd zonder inkomen zitten. Of ze in aanmerking komen voor financiële steun, is niet duidelijk. Sekswerk is in ons land officieel verboden, maar het wordt wel gedoogd.

Het gevolg is dat vele vrouwen intussen afhankelijk zijn van hulporganisaties. Zo helpt Dolores dezer dagen een handje bij het verdelen van voedselpakketten. Voor Episol, een sociale kruidenierswinkel in Brussel-Noord, deelt ze die pakketten nu uit aan haar werkloze collega’s.



“Zoals vele anderen, zitten ook wij nu werkloos thuis”, vertelt Dolores aan persagentschap AFP. “We maken ons zorgen over de toekomst. Wanneer mogen we terug aan de slag? En als dat het geval is, hoe zal dat dan verlopen met de klanten? Zullen ze nog wel komen? Zullen ze geen schrik hebben om besmet te raken? En wij zullen zelf ook bang zijn. Wij willen wel geld verdienen, maar niet onze gezondheid in gevaar brengen.”



“Ik ben zelf ook afhankelijk van zo'n voedselpakketten”, zegt Dolores. “Als ik wat geld heb, kan ik een stukje vlees kopen, maar dat is dan als extra bij het voedselpakket. Zonder die voedselpakketten zou ik niet weten hoe te overleven.”

