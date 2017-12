Seksuele intimidatie aanpakken begint tijdens de kindertijd mvdb

15u57

Bron: Belga 0 ANP XTRA In de nasleep van de #metoo-discussie is in Gent een internationale studie voorgesteld die stereotype rolpatronen linkt aan seksuele en psychologische problemen bij jongeren. Volgens de onderzoekers zijn maatschappelijke verwachtingen tegenover kinderen, zoals jongens die sterk moeten zijn en meisjes eerder stil en nederig, helemaal niet zo onschuldig. De stereotypen zijn verantwoordelijk voor problematisch gedrag als seksuele intimidatie en misbruik.

"Hierover waren nog niet veel studies gebeurd", zegt onderzoeker Caroline Moreau van de prestigieuze Amerikaanse John Hopkins-universiteit. "Vandaag zijn we zo goed als zeker dat er een verband is tussen gendernormen en de psychologische gezondheid wanneer jongeren opgroeien."

De grootschalige GEAS-studie (Global Early Adolescent Study) is uitgevoerd in 15 landen, waar de onderzoekers steeds tot dezelfde vaststelling kwamen. Overal staan jongens en meisjes op de leeftijd van 10 tot 14 jaar bloot aan dezelfde gendernormen. Jongens moeten sterk zijn, leiden en meisjes uitvragen. Meisjes moeten dan weer stil, nederig en mooi zijn. Maar die stereotypen maken jonge adolescenten later (op de leeftijd van 15 tot 19) vatbaar voor (seksuele) gezondheidsrisico's. "Het gaat om seksueel overdraagbare ziektes, aids, tienerzwangerschappen, seksueel intimidatie en zelfmoord", aldus Moreau.

België geen uitzondering

Ook in Gent werden een groep jongeren en hun ouders geïnterviewd. De resultaten tonen dat België geen uitzondering is, al lijken bij ons niet alle rolpatronen nog even vanzelfsprekend.

Zo tonen Belgische ouders evenveel bezorgdheid om hun zonen als dochters als het gaat om seksuele gezondheid, geweld en drugmisbruik. "Ouders zijn doorgaans meer bezorgd om de seksualisering van hun dochters en minder om de risico's voor hun zoon. Meisjes worden meer gecontroleerd. Jongens worden op hun beurt vrij gelaten, wat een sterke invloed heeft op hun ontwikkeling. Dat was niet zo bij de groep die we gevolgd hebben in Gent."

De studie legt een wereldwijd probleem bloot, dat volgens de onderzoekers niet enkel met de #metoo-campagne kan worden opgelost, al is de bewustwording een belangrijke stap. "Het zal tijd en moeite kosten om die gendernormen te overwinnen, maar we zien nu al dat ze veranderen. Kijk naar het homohuwelijk, dat was een onaanvaardbare norm voor de vorige generatie maar is vandaag ingeburgerd. Uit deze studie blijkt dat gendernormen bestaan, maar ook dat ze vatbaar zijn voor verandering", besluit Moreau.