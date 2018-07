Seksueel ongewenst gedrag in de trein neemt toe

jv

07 juli 2018

07u31

Bron: belga

0

Het aantal gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de trein en in de stations van de NMBS is de afgelopen jaren gestegen. Dat blijkt uit cijfers van federaal minister van Mobiliteit François Bellot, waarover La Libre Belgique en La Dernière Heure schrijven.