Seksueel kindermisbruik maal tien door lockdown: “Stijging verwacht, maar dit is rampzalig”

Cédric Maes

20 juni 2020

10u02

Er zijn tijdens de voorbije lockdownmaanden tien keer meer kinderen misbruikt dan tijdens de periode ervoor. Dat stelt Europol in een onthutsend rapport. Ook het aantal beelden van dat misbruik dat werd verspreid op de donkerste krochten van het internet, nam fors toe. “De stijging was verwacht, maar dit is ongezien. Duizenden extra levens zijn de afgelopen maanden verwoest”, zegt Heidi De Pauw van Child Focus.