Seksfeestje Langemark: ex-zakenpartner zat samen met fotograaf in maïs

Sander Van Den Broecke

13 augustus 2018

18u05 0 De foto’s van het seksfeestje in Langemark zijn genomen door een amateurfotograaf, ingehuurd door Nicolas A., de ex-zakenpartner van Rik Ostyn, eigenaar van restaurant en zomerbar La Brasa. Dat heeft hij volgens zijn advocaat vandaag aan de onderzoekers verteld. A. zegt dat hij in opdracht van iemand anders handelde en dat hij niks met de verspreiding van de beelden of de chantage te maken heeft.

De zomerbar van La Brasa in Langemark werd vorig jaar uitgebaat door Rik Ostyn en Nicolas A. Dat partnership liep spaak, A. beweert dat hij nog duizenden euro’s moet van Ostyn en is bovendien boos omdat zijn naam (en die van zijn vriendin) nog steeds voorkomt in de officiële documenten rond de bouwovertreding die bij de aanleg van het zomerterras is begaan. Per dag dat de bar open is, hangt de eigenaars een dwangsom van 250 euro boven het hoofd.

Nicolas A. bereidt al geruime tijd een klacht tegen Ostyn voor, heeft daarvoor een advocaat onder de arm genomen en is van plan die klacht in september in te dienen. Een paar dagen geleden kreeg hij naar eigen zeggen telefoon van een kennis, met de vraag of hij geen fotograaf kon regelen die foto’s wilde nemen van een privé-seksfeestje dat zou doorgaan in de zomerbar van La Brasa. A. was van het bestaan van die feestjes op de hoogte, ook vorig jaar zouden ze volgens hem hebben plaatsgevonden. A. stemde toe met het verzoek, hij contacteerde een amateurfotograaf uit zijn netwerk, en samen gingen ze dinsdagavond in het maïsveld achter de zomerbar zitten om 800 beelden te schieten van het feest. Dat is wat hij volgens zijn advocaat Curd Vanacker vandaag aan de onderzoekers heeft toegegeven.

Nog steeds volgens de advocaat beweert A. niet te weten wat de beweegreden van zijn opdrachtgever was en ook niet wat die achteraf met de foto’s heeft gedaan. Hij zegt ook dat hij niks met de verspreiding van de foto’s en de chantage te maken heeft. Volgens de advocaat wordt zijn cliënt op dit moment niks ten laste gelegd.

De identiteit van de opdrachtgever wil de advocaat niet bekend maken. Het parket geeft geen commentaar, om het onderzoek niet te schaden.