Seksfeestje Langemark: de mannen achter de foto's vanuit het maïs getuigen

18 augustus 2018

Bron: Eigen berichtgeving 22 "We zijn twee keer geweest, Pedro en ik. Eerst rond elf uur. De beelden waren maar zozo. We zijn dan later teruggegaan." Nicolas Alleman, één van de mannen in het maïsveld rond zomerbar La Brasa in Langemark, ziet zich ergens ook een beetje als slachtoffer: "Wij zijn uiteindelijk niet eens betaald geweest."

Aan een tafeltje in zijn café Charlie Brown op de Vismarkt in Ieper behelpt Nicolas Alleman zich met zijn vorige laptop. De andere is in beslag genomen door de politie. "Ze gaan daar alles op terugvinden", zegt hij, vol vertrouwen in een goede afloop. "Van hoe het is gegaan. Van hoe wij daar zijn beland. Stel dat je van plan bent om zoiets stiekem te doen en die beelden publiek te maken, dan zet je toch niet 'fotograaf gezocht, dringend' op je Facebook?"

Hij vindt, zegt hij, dat alleen al die door 4.948 vrienden geziene post hem vrijpleit van slechte bedoelingen.

"Kijk, als jij vanavond nog Louis Talpe als deejay wil, dan kan ik dat voor je regelen. De persoon van wie ik de naam niet ga noemen, was in eerste instantie op zoek naar een drone. Dat was het plan: beelden maken met een drone. Een drone kreeg ik zo direct niet geregeld. De eerste die op mijn oproep reageerde was Pedro."

Pedro is een jonge kerel uit Wervik die zich aan het ontwikkelen is als autorallyfotograaf en zich sinds vorige week donderdag zit af te vragen of die is nu niet dient te worden vervoegd tot was.

Nicolas: "Ook Pedro heeft nooit kunnen denken dat de zaak zo zou escaleren."

Vleugje Tomorrowland

