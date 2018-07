Seks vanaf 14 jaar niet langer strafbaar AW

Bron: VRT 8 Het Strafwetboek schuift de wettelijke minimumleeftijd voor seks twee jaar op. Seks op 14-jarige leeftijd zal niet langer strafbaar zijn op voorwaarde dat de sekspartner maximaal vijf jaar ouder is en er mag geen sprake zijn van een machtsrelatie.

Tot nu toe was de wettelijke minimumleeftijd voor seksuele betrekkingen 16 jaar. Maar door een aanpassing van het Strafwetboek schuift die leeftijdsgrens terug naar 14 jaar. Al worden er wel enkele voorwaarden omschreven. De belangrijkste is dat er geen sprake mag zijn van een machtsrelatie zoals het geval bij leerling en leerkracht, een sporter en coach. Op die manier tracht de wetgeving te beantwoorden aan de realiteit zonder dat jongeren gekwetst kunnen worden.

Volgens Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, hoorde de gedateerde wet al lang niet meer thuis in het het Strafwetboek. “De wet dateerde van 1900, intussen is de realiteit wel wat veranderd”, aldus Erika Frans van Sensoa.

“Het is een realiteit dat een jongere van 15 wel eens een relatie heeft met iemand die vijf jaar ouder is. Maar een 15-jarige zal niet zomaar met de 40-jarige buurman in bed kunnen duiken zonder dat dat gevolgen zal hebben. En op het moment dat er sprake is van verkrachting blijft de wet gewoon geldig”, besluit ze.

