Seizoensarbeiders slaan bezoekers van Pools feest in elkaar TTR

14 november 2018

16u07

Bron: Belga 1 Drie Poolse seizoensarbeiders, die enkele bezoekers van een feest van de Poolse gemeenschap in Genk aanvielen, hebben een gevangenisstraf tot zeven maanden met uitstel gekregen. De drie moeten ook een boete van 800 euro en een schadevergoeding van 1.292 euro aan hun slachtoffers betalen.

Tijdens de zomer waren de drie Polen in ons land om fruit te plukken. Samen met een vierde Pool woonden ze op 3 juni een feestje van de Poolse gemeenschap in Genk bij. De vier Polen arriveerden omstreeks 23 uur in de feestzaal in de Steenbeukstraat en vlogen bijna onmiddellijk in de drank. Hoe meer ze dronken, hoe uitdagender de seizoensarbeiders zich opstelden tegenover de andere feestvierders.



Volgens aanwezigen gedroegen ze zich als supermannen en hooligans en probeerden ze meerdere gevechten te starten. De drie mannen en de vrouw werden uiteindelijk uit de zaal gezet en kregen het aan de ingang aan de stok met enkele mensen die buiten stonden.

Hersenschudding

Omstreeks 03.40 uur vertrok het viertal. Toen een auto met daarin een Poolse man, zijn vrouw en hun nichtje hen voorbij wilde rijden, blokkeerden ze de weg. Pas nadat de autobestuurder ermee dreigde om de politie te bellen gingen de vier seizoensarbeiders aan de kant. Bij het voorbijrijden stampte een van de dronken mannen op de auto. De bestuurder stopte op het kruispunt om verhaal te halen bij de mannen maar kreeg daarbij enkele slagen en viel gewond neer voor zijn auto.

De twee vrouwen wilden de bestuurder ter hulp schieten maar door het duw-en-trekwerk kwam één van de vrouwen met haar hoofd op een boordsteen terecht. Getuigen van de vechtpartij belden de politie die de vier Poolse seizoensarbeiders in de buurt aantroffen. De drie inzittenden van de auto werden naar het ziekenhuis afgevoerd met een hersenschudding en verschillende kneuzingen.