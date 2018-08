Securitas gaat hoofdkantoor Antwerpse politie bewaken TTR

31 augustus 2018

15u54

Bron: Belga 15 Securitas heeft via een Europese aanbestedingsprocedure de opdracht binnengehaald om het hoofdkantoor van de lokale politie van Antwerpen aan de Noorderlaan te bewaken en te beveiligen. Het is het eerste politiekantoor in ons land dat de bewaking van zijn onthaal uitbesteed. Het politiekantoor in kwestie zal vanaf 1 september 24/7 geopend zijn als onthaalkantoor waar je met of zonder afspraak terechtkan voor aangiftes.

Securitas zal in het hoofdkantoor van de Antwerpse politie instaan voor toegangscontroles van bezoekers, "zodat de politiemensen zich kunnen concentreren op hun kerntaken". De bewakingsagenten controleren onder meer op het bezit van gevaarlijke voorwerpen en worden daarin ondersteund door technologische hulpmiddelen zoals X-ray scanners en metaaldetectiepoorten.



Daarnaast moeten de bewakingsagenten volgens Securitas ook de algemene ontvangst van bezoekers en klanten in goede banen leiden, bijvoorbeeld door hen naar de juiste diensten te gidsen.

Het raamcontract dat nu van start gaat, bepaalt dat ook andere kantoren de komende jaren bewaking zullen krijgen, zoals het nieuw geplande hoofdkantoor Post X. Bovendien kan de Antwerpse politie 'on demand' een beroep doen op andere diensten van Securitas zoals hondenpatrouilles, dronecamera's en assistentie bij evenementenbewaking. Ook andere stedelijke instellingen zullen voor tijdelijke of permanente beveiligingsoplossingen een beroep kunnen doen op het bedrijf.

Volgende fase

Volgens de Antwerpse politie kadert de beslissing in het nemen van de bouwkundige, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die aanbevolen zijn door de Vaste Commissie van de lokale politie, en in het plan om één kantoor voortaan 24/7 geopend te laten zijn. In een volgende fase zullen daarnaast drie regiokantoren 12 uur per dag geopend zijn, terwijl wijkkantoren enkel toegankelijk worden op afspraak. "Dankzij dit systeem kunnen klanten sneller geholpen worden op een tijdstip dat hen past", stelt de politie. "Dit creëert bovendien extra capaciteit voor de wijkwerking op het terrein."

Politievakbond NSPV reageert vandaag niet verrast, aangezien de kwestie werd besproken op het overlegcomité. "Maar wij hebben ons daar niet volledig akkoord verklaard, want we zijn een koele minnaar van deze maatregel", zegt Antwerps provinciaal NSPV-voorzitter Tom De Gent. "Veiligheidscontroles moeten wettelijk sowieso nog steeds gedeeltelijk door politiemensen worden uitgevoerd, de bewakingsagenten zullen slechts instaan voor een eerste controle. Het grote nut ontgaat ons dus. Bovendien vinden we het op het vlak van perceptie niet bepaald ideaal dat de politie haar eigen gebouwen niet meer lijkt te kunnen beschermen. We gaan dit op nationaal vlak zeker niet promoten naar andere zones toe."