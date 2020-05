Sector wil snel overleg met Goffin: “Mondmaskersaga ligt onze bedrijven zwaar op de maag” LH

25 mei 2020

20u10

Bron: Belga 20 Nog maar een tiende van de mondmaskers die het ministerie van Defensie ten laatste vandaag geleverd moest krijgen, is al aangekomen. Defensie bestelde bij het Luxemburgse Avrox 15 miljoen mondmaskers, maar daarvan werden zondag slechts 1,5 miljoen exemplaren verwacht. Zo'n belangrijk order gunnen aan een "onbekend buitenlands postbusbedrijf" laat bij de Belgische textiel-, confectie- en kunststofbedrijven "een wrange nasmaak" na. Sectorfederaties essenscia en Fedustria dringen aan op een snel onderhoud met bevoegd minister Philippe Goffin (MR).

Voor de beoordeling van de offertes was de strikte leveringstermijn een doorslaggevend argument. "Die deadline blijkt nu een maat voor niets", klinkt het in een communiqué van de sector. "Heel wat Belgische textiel-, confectie- en kunststofbedrijven voelen zich voor schut gezet en ervaren dit als een gebrek aan respect voor de Belgische industriële expertise.”

De bestelling werd begin deze maand geplaatst. Al snel kwam vanuit de sector kritiek op de beslissing van Defensie om te kiezen voor een onbekende partner om het merendeel van de maskers te leveren: 15 miljoen door Avrox, 3 miljoen door het Gentse Tweeds & Cotton. Het deel van Tweeds & Cotton is intussen op tijd geleverd. De sector omschrijft Avrox als "een postbusbedrijf uit Luxemburg zonder bewezen expertise in de fabricatie of distributie van medische beschermkledij".

Miskenning van kennis en expertise

De Belgische bedrijven kregen het deksel op de neus, vooral vanwege de bijzonder krappe timing, is vandaag te horen bij de beroepsorganisaties. "Deze mondmaskersaga ligt onze productiebedrijven zwaar op de maag", zegt Yves Verschueren van essenscia. "Er lagen meerdere voorstellen op tafel voor mondmaskers 100% 'made in Belgium', waarmee de regering de lokale tewerkstelling in deze economisch zware tijden zou steunen. Dit is een miskenning van de gespecialiseerde kennis en expertise van de Belgische industrie.”

Ook Fa Quix van Fedustria heeft weinig begrip. "Om van de importafhankelijkheid af te geraken, drong de regering erop aan de productie in eigen land herop te bouwen", zegt Quix. "Nu die productiecapaciteit er dankzij de flexibiliteit van heel wat ondernemers opnieuw is, kiest België bijna volledig voor import.”

