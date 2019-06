Sector warmtepompen: “Aardgas en stookolie te goedkoop versus elektriciteit” ADN

Bron: Belga 6 De prijskloof tussen fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie, en die van elektriciteit is te groot in ons land. Dat klaagt de sector van de warmtepompen aan. Ze pleit voor een "echte groene taxshift" zodat verwarmen met CO2-vervuilende installaties zou worden afgestraft.

Vorig jaar is de verkoop van warmtepompen -die energie uit grond, water of lucht omzetten in warmte- met 20 procent gestegen. Concreet gingen er zo'n 78.000 stuks over de toonbank. De sector is tevreden maar niet euforisch, want het potentieel voor de warmtepomp ligt vele malen hoger, klinkt het. Ter illustratie: vorig jaar werden ook 200.000 ketels op aardgas of stookolie verkocht.

Potentieel

"De groei van de warmtepompmarkt is helemaal niet in overeenstemming met het potentieel dat deze technologie heeft op het vlak van hernieuwbare energie en vermindering van de CO2-uitstoot. Verwarming is, naast transport, de belangrijkste bron van die uitstoot", aldus de Belgische fabrikanten en verdelers van warmtepompen.



Als verklaring verwijst de sector naar het feit dat warmtepompen nog altijd elektriciteit nodig hebben om te kunnen draaien, en dat die elektriciteitsfactuur in België bij de hoogste van Europa ligt. "De factuur voor Vlaamse gezinnen is zelfs 17 keer sterker gestegen dan in onze buurlanden."

Heffingen

Dit is niet zozeer te wijten aan de hogere prijs voor elektriciteit, maar wel aan tal van andere heffingen en het hogere BTW-tarief. "Een verschuiving van de lasten (heffingen) van elektriciteit naar fossiele brandstoffen is noodzakelijk om het marktaandeel van warmtepompen substantieel te vergroten", pleit de sector. "Daarnaast zou het ook logischer zijn om voor wie investeert in groene verwarming een ander elektriciteitstarief te hanteren" dan voor iemand die rechtstreeks elektrisch verwarmt.

Boost

De sector kijkt hiervoor naar de volgende regering, die "snel werk zou moeten maken van een serieuze groene taxshift". Ze wijst erop dat warmtepompen in alle gebouwen mogelijk zijn, zelfs in appartementsgebouwen, en de overheid dus ook de wet op de mede-eigendom zou kunnen aanpassen om eigenaars die zo'n pomp willen installeren te ondersteunen. Ook premies gebaseerd op CO2-vermindering kunnen een boost aan de sector geven. "

Indien we tegen 2030 de ruim twee miljoen verouderde ketels uitsluitend door warmtepompen zouden vervangen, zou de CO2-uitstoot zodanig verminderen dat we de Europese eisen terzake met de vingers in de neus kunnen halen."