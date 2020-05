Sector verwacht geen overrompeling in winkelstraten: “Hopen op een evenwichtige start, met ook niet té weinig volk” HLA

11 mei 2020

06u27

Bron: Belga 0 Na zowat acht weken lockdown mogen alle winkels vandaag weer opengaan. De sector verwacht niet meteen een overrompeling. "We verwachten te kunnen starten aan 50 procent en baseren ons hiervoor op het buitenland", luidt het bij Comeos, dat de grote ketens vertegenwoordigt. Ook Unizo verwacht geen stormloop. "We hopen op een evenwichtige start, met ook weer niet té weinig volk. Mensen hoeven in elk geval niet bang te zijn, we zijn erg goed voorbereid om het winkelen veilig te laten verlopen", zegt Luc Ardies.

De Nationale Veiligheidsraad zette vorige week het licht op groen voor de heropening van alle handelszaken (modewinkels, elektrozaken, bloemenwinkels, meubelwinkels...) op 11 mei. Er zullen wel dezelfde strenge voorschriften gelden als in de supermarkten, met name rond social distancing en hygiëne. De FOD Economie heeft een gids gepubliceerd met praktische richtlijnen. En ook de gemeentebesturen hebben massaal maatregelen voorzien om te vermijden dat het openbaar domein een plaats van besmetting zou worden.

Concreet wordt in de winkel één klant per 10 vierkante meter toegelaten (met uitzondering van de kleinste handelszaken), mensen mogen niet langer dan dertig minuten winkelen, de veilige afstand van anderhalve meter blijft een must en iedereen moet winkelen in de buurt van zijn woon- of werkplaats. Daarnaast wordt het gebruik van een mondmasker of andere gezichtsbedekking "sterk aangeraden" en moeten mensen alleen gaan winkelen, met uitzondering van wie hulp nodig heeft of van wie gaat winkelen met een kind jonger dan 18 jaar. Mensen ouder dan 65 jaar, mensen die minder goed te been zijn en zorgpersoneel krijgen voorrang.

Winkel met verstand. Als het te druk is, kom dan later terug Hans Cardyn, woordvoerder Comeos

Er is nog altijd een beetje de vrees dat de winkelstraten en shoppingcentra overspoeld zouden worden, maar zowel bij Comeos als bij Unizo gaat men daar niet van uit. Comeos-woordvoerder Hans Cardyn: "we mogen het niet vergelijken met de containerparken waar meteen lange wachtrijen stonden. Er waren toen weinig alternatieven". Hij verwijst naar buitenlandse voorbeelden, waar winkelstraten niet overvol zijn. Bovendien valt de heropening op een maandag, als veel mensen weer aan het werk zijn. "Wij roepen in elk geval op om met verstand te winkelen. Als het te druk is, keer dan op een later moment terug", zoals ook de oproep van premier Sophie Wilmès luidde.

Winkeliers zijn goed voorbereid en hebben er zin in Luc Ardies, Unizo

De sector houdt er rekening mee dat er bij delen van de bevolking nog altijd angst bestaat om besmet te raken met het nieuwe coronavirus. Dat valt ook professor Gino van Ossel op. Volgens hem is de consument nerveus om weer naar fysieke winkels te gaan. "De consument vindt vandaag geen plezier meer in winkelen, heeft angst voor het virus en gaat minder uitgeven omwille van financiële onzekerheid. Dat is een probleem voor de fysieke retail", verwoordde hij het tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement. Bij Unizo beklemtoont men dat die angst niet nodig is. "Shoppen zal in post-coronatijd inderdaad niet meer hetzelfde zijn als vroeger. Van funshopping is voorlopig geen sprake. Winkelen zal nu vooral functioneel zijn", meent Ardies. Maar de consument moet volgens hem niet bang zijn. "Onze winkeliers zijn goed voorbereid en hebben er zin in", beklemtoont hij.

Ardies meent ook dat het coronavirus misschien kan helpen bij de verankering van lokaal en kleinschalig winkelen. "Veel mensen én handelaars hebben de voorbije weken kennis gemaakt met online winkelen, maar tegelijk hebben ze ook ondervonden hoe belangrijk sociaal contact is".

