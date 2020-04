Sector trekt aan alarmbel: vrachtvervoer per spoor met 20 procent gedaald JG

08 april 2020

15u55

Bron: Belga 0 "Wij zien momenteel een daling van ongeveer 20 procent in de marktvraag, omdat een groot deel van onze klanten hun productie hebben moeten stopzetten", zegt Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgian Rail Freight Forum. "Het spoor is al een zeer competitieve sector met lage marges, maar 20 procent minder inkomsten vereist dat we aan de alarmbel trekken. Daar komt ook nog de extra logistieke uitdaging van treinen over grenzen heen te laten rijden in landen die zware maatregelen tegen corona hebben getroffen. Dit kost veel geld.”

"Ondanks de moeilijke omstandigheden blijven veel treinen rijden", voegt Raphaël de Visser, woordvoerder van Lineas, de grootste private spoorvrachtoperator in Europa, daaraan toe. "Het spoor is als strategische sector vooral nu belangrijk om essentiële goederen zoals etenswaren, medicijnen, ontsmettingsmiddelen en dergelijke tot bij de bedrijven en de consument te krijgen om deze crisis door te komen. En dit zelfs naar moeilijk bereikbare landen zoals Italië en Spanje waar de maatregelen erg zwaar zijn. Op dit moment is het spoor letterlijk de ruggengraat van de Europese transport. Deze verantwoordelijkheid nemen wij heel serieus, maar de uitdaging is groot."

"Dit komt allemaal bovenop een al moeilijke situatie", vervolgt Paul Hegge. "Recente stakingen in Frankrijk die ons veel kostten, vele werken op de Belgische spoorinfrastructuur de afgelopen jaren die dure omleidingen vereisen, de voorjaarstormen die schade aan het netwerk toebrachten, en dan nu deze crisis."

"Wij willen onze samenleving door deze crisis heen helpen", verduidelijkt Hegge. "Maar we willen er vooral nog staan om na de crisis te helpen bij de heropbouw van onze samenleving en economie. En er is ook nog de klimaatuitdaging: we hebben ons er als sector op toegelegd om de spoorvolumes te verdubbelen (marktaandeel in België van 10 pct naar 16 pct, en in Europa van 18 pct naar 30 pct), want dit is de enige manier om onze klimaatdoelstelling te behalen. Het is immers zo dat het spoor negen keer minder CO² uitstoot en acht keer minder luchtvervuiling veroorzaakt dan het wegvervoer. Het spoor gebruikt ook zes keer minder energie ten opzichte van het wegvervoer.”

Steunmaatregelen verlengen

De sector vraagt aan de overheid om de huidige steunmaatregelen (14 miljoen) voor duurzaam transport te verlengen. “Gezien de onzekerheid van een federale regering tegen het einde van het jaar dreigen we zonder steunmaatregelen te vallen vanaf 2021 en dat zou zeer problematisch zijn”, klinkt het. “De huidige maatregelen maken het nog niet eens winstgevend wegens onze grote investeringen, maar zonder maatregelen gaat het in het rood.”

Een andere vraag van de sector gaat over de afschaffing, of althans de drastische vermindering of minstens halvering van de toegangskosten tot de spoorinfrastructuur zoals onze buurlanden Nederland en Duitsland reeds invoerden.