Sector reageert op fiasco bij sociale woningbouw: "Sociale woningen bouwen aan dumpingprijzen moet stoppen" Jeroen Bossaert

24 februari 2018

13u53

Bron: Eigen berichtgeving 5 Er moet iets grondig veranderen aan de manier waarop we aannemers selecteren voor grote bouwwerken in de sociale sector. Dat vindt zowel de koepel van de sociale huisvestingsmaatschappijen VVH als de Vlaamse Confederatie Bouw. "Dat aannemers enkel gekozen worden op basis van de laagste prijs moet stoppen", zeggen verschillende leden van VVH.

De bouwsector sluit zich daarbij aan: "Door enkel oog te hebben voor de prijs zet men de winstmarges onder druk. Het risico is groot dat de kwaliteit daarbij inschiet. Bovendien zullen aannemers ook sneller naar buitenlandse werkkrachten grijpen, wat sociale dumping in de hand werkt." Beide sectoren reageren daarmee op het fiasco dat uw krant bloot legde.

De voorbije jaren zijn in Vlaanderen sociale woningen gebouwd waarvan de kwaliteit beroerd is. Sommige gebouwen tonen ernstige gebreken, zitten met lekkende daken of beton dat al begint te scheuren. Toen de betrokken aannemers in 2016 en 2017 bovendien failliet gingen, zaten de OCMW's en huisvestingsmaatschappijen met miljoenen aan extra kosten opgescheept om onder meer hun stilgevallen werven opnieuw op te starten. Het totale bedrag klimt volgens onze raming vlot boven de elf miljoen euro.

Die procedure stuurt aan op klassieke aanbestedingen op basis van prijs. Dat maakt het dus bijna onmogelijk om een bouwproject in de sociale sector op een creatieve manier aan te besteden.

Volgens VVH laat de wet vandaag al toe dat aannemers op een andere manier gekozen worden dan louter op basis van hun prijs, maar het Vlaamse agentschap VMSW zou belemmeren dat huisvestingsmaatschappijen die optie kunnen kiezen. "De VMSW moet voor ieder dossier de financiering goedkeuren en heeft dus alle touwtjes in handen", zegt Björn Mallants van VVH. "Als je een project goedgekeurd wil krijgen, dan moet je de procedures zeer strikt volgen. Die procedure stuurt aan op klassieke aanbestedingen op basis van prijs. Dat maakt het dus bijna onmogelijk om een bouwproject in de sociale sector op een creatieve manier aan te besteden."

Ook verschillende OCMW's die slachtoffer werden van de twee bouwbedrijven die failliet gingen, pleiten voor een versoepeling van de wet op overheidsopdrachten voor bouwprojecten in de sociale sector. "Anders riskeren we nog veel van dergelijke fiasco's tegen te komen."

Bij de Vlaamse Confederatie Bouw zijn ze vragende partij. "Men moet kwaliteit een grotere rol laten spelen in het selecteren van kandidaten", zegt algemeen directeur Marc Dillen. "En ook andere criteria zoals het plan van aanpak of de uitvoeringstermijn zouden moeten doorwegen. Prijs is een belangrijk element, maar het mag niet doorslaggevend zijn."

"Risico op faling niet uit te sluiten"

"Het risico op faling is helaas nooit uit te sluiten", luidt het op het kabinet van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans. "Het komt de sociale huisvestingsmaatschappijen toe om de aanbestedingsprocedure te kiezen voor hun projecten, niet aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De VMSW organiseert opleidingen om de sociale huisvestingsmaatschappijen maximaal te ondersteunen, dat is ook één van hun kerntaken.

"De wetgeving overheidsopdrachten moet gevolgd worden, maar daarbinnen zijn er wel verschillende mogelijkheden, zoals een open aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure, enz. De wetgeving overheidsopdrachten verplicht je niet om 'blind' toe te wijzen aan de laagste prijs. Abnormale prijzen kan je eruit halen. Ook kan je een aannemer uitsluiten van deelname aan een volgende opdracht als je hem bij een vorige werf in gebreke gesteld hebt."