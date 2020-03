Sector op achterste poten, verwarring troef, maar bloemenwinkels blijven toch gewoon dicht Isolde Van Den Eynde/Dirk Selis

23 maart 2020

20u59 34 Winkels die voeding verkopen mogen vanaf nu ook officieel nog bloemen en planten aanbieden. Dat staat vandaag in het Staatsblad. Heel even was er verwarring dat de bloemen -en plantenwinkels de deuren weer zouden mogen opendoen - net op een moment dat er commotie is over de kappers die mogen blijven werken.

De Koninklijke Unie van de Belgische Floristen stond dan ook al op de achterste poten. “Dit gaat in tegen alle gezondheidsregels”, hekelde directeur Koen Van Malderen. Gisteravond was het kabinet van minister Pieter De Crem (CD&V) niet bereikbaar. Maar bij de premier wordt tegengesproken dat de bloemenwinkels opnieuw zouden moeten opengaan.

“Met de details vandaag in het Staatsblad wilden we enkel aangeven dat de winkels die voeding of dierenvoeding verkopen ook bloemen en planten mogen verkopen. Maar winkels die enkel bloemen of planten verkopen, openen niet opnieuw”, klinkt het. Voor winkels zoals Aveve, van de Boerenbond, is dat dus goed nieuws.