Sector duurzame energie wil aantal nieuwe gascentrales beperken jv

14u26

Bron: belga 1 anp Het aantal nieuwe gascentrales ter vervanging van nucleaire capaciteit moet zo klein mogelijk worden gehouden. Dat zegt ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.

Elia riep vandaag op tot snelle beslissingen over ons elektriciteitssysteem. Als de regering bij de nucleaire uitstap in 2025 blijft, moet werk worden gemaakt van nieuwe gascentrales, aldus Elia. Doet de regering niets, dan moeten de vier grootste centrales open blijven om het licht brandend te houden.

ODE benadrukt dat voor hen de kerncentrales dicht moeten. "De studie van Elia toont aan dat de kernuitstap in 2025 haalbaar en economisch verantwoord is", aldus Bram Claeys, algemeen directeur van ODE.

Wel heeft de sectororganisatie vragen bij de vervanging van kerncentrales door CO2-uitstotende gascentrales, zoals Elia bepleit. De hoogspanningsbeheerder dringt bij de regering aan om daarvoor een ondersteuningsmechanisme in het leven te roepen. "Zo'n ondersteuningsmechanisme mag niet open staan voor gascentrales alleen, maar ook voor hernieuwbare energie", aldus Claeys. "We moeten zoveel mogelijk inzetten op de ontwikkeling van hernieuwbare energie".

ODE wil ook dat er een einddatum komt op die gascentrales. "We moeten ook van aardgas af. Hoe meer we investeren in aardgas, hoe moeilijker om er vanaf te raken."

Pieken in ons verbruik - op een koude winteravond met weinig wind en zon - kunnen volgens ODE ook worden opgevangen met hernieuwbare stroom van de buurlanden, meer flexibiliteit in ons verbruik en opslag van energie.